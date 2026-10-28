코스피 장중 4%대 급등…이틀 연속 매수 사이드카 발동

▲ 코스피 지수가 장 초반 2% 안팎의 강세로 출발한 28일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에 코스피와 코스닥, 원/달러 환율이 표시되고 있다.

오늘(28일) 코스피 지수가 반도체주 투자심리 회복에 4%대 급등세를 보이자 유가증권시장에 프로그램매수호가 일시효력정지(매수 사이드카)가 발동됐습니다.한국거래소에 따르면 이날 오전 9시 54분 24초쯤 유가증권시장에서 코스피200선물지수의 변동으로 프로그램매수 호가 효력이 5분간 정지됐습니다.전날에 이어 이틀 연속 매수 사이드카가 발동된 것입니다.발동 시점 당시 코스피200선물지수는 전일 종가보다 45.64포인트(5.17%) 오른 928.02였습니다.코스피 매수 사이드카는 코스피200선물 가격이 기준 가격 대비 5% 이상 상승해 1분간 지속되는 경우 발동됩니다.오전 9시 57분 현재 코스피는 전장보다 266.32(4.72%) 오른 5,904.66입니다.삼성전자가 7.09%, SK하이닉스가 5.44% 오르고 있습니다.같은 시각 코스닥 지수는 전장보다 29.38포인트(3.95%) 오른 773.21입니다.(사진=연합뉴스)