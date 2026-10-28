잇단 해킹에 정부, 통신·IDC 등 핵심시설 170여 곳 보안 점검

▲ 서울 시내 은행들의 현금인출기

정부가 최근 금융·공공기관의 개인정보 유출 사고를 계기로 민간 주요정보통신기반시설 170여 곳에 대한 보안 취약점 점검에 착수했습니다.오늘(28일) 정부 당국에 따르면 과학기술정보통신부는 민간 분야 주요정보통신기반시설을 관리하는 111개 기관을 대상으로 보안 취약점 점검을 추진합니다.대상 시설은 약 172개로 파악됩니다.이번 점검은 최근 금융·공공기관에서 사이버 침해와 개인정보 유출 사고가 잇따르면서 대통령이 국가 핵심 시스템 전반의 보안체계 점검과 보완 조치를 주문한 데 따른 것입니다.주요정보통신기반시설은 침해 사고가 발생할 경우 국가안보와 경제·사회에 중대한 영향을 미칠 수 있는 핵심 정보통신시스템으로, 정보통신기반보호법에 따라 지정·관리됩니다.민간 분야에서는 SK텔레콤·KT·LG유플러스 등 통신 3사의 유무선 통신 서비스와 인터넷데이터센터(IDC) 관련 시스템 등이 포함됩니다.이번 점검은 특히 외부 인터넷에 노출된 서버와 웹페이지 등 인터넷 접점 자산의 관리 실태와 공격 표면의 취약점을 중점적으로 살펴보는 데 초점이 맞춰졌습니다.최근 금융권 정보 유출 사고에서 금융회사가 제대로 파악하거나 관리하지 못했던 인터넷 접점 자산이 침해 경로로 악용됐을 가능성이 제기된 점을 고려한 것입니다.기존에도 주요정보통신기반시설 관리기관은 매년 자체적으로 취약점을 점검하고 보호대책을 수립해 소관 부처에 제출해 왔으며, 정부는 이를 토대로 보호계획을 마련하고 이행 여부를 점검하는 방식으로 관리해 왔습니다.과기정통부는 이달 말까지 각 관리기관의 점검 동의서와 점검 대상 현황, 자체 점검 체크리스트 등을 취합한 이후 이르면 다음 달, 늦어도 올해 안에 각 기관의 자체 점검 결과 확인·점검을 마무리한다는 방침입니다.(사진=연합뉴스)