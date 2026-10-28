"첫 전문직 도전"…'굿파트너2' 변호사 변신 김혜윤, 장나라와 화끈한 이혼 맞대결

배우 김혜윤이 첫 전문직 연기에 도전하며 장나라와 함께 한층 강력해진 사이다 이혼쇼를 선보인다.



오는 11월 20일(금) 첫 방송되는 SBS 새 금토드라마 '굿파트너2'(극본 최유나, 연출 서민정) 측은 28일, 승소를 향한 열정과 패기로 무장한 경력직 변호사 강혜성(김혜윤 분)의 캐릭터 스틸을 전격 공개했다.



'굿파트너2'는 이혼이 '체질'인 대표 변호사 차은경(장나라 분)과 이혼에 '진심'인 경력직 변호사 강혜성이 서로의 굿파트너가 되어 펼치는 사이다 법정 드라마다. 2년 만에 돌아오는 두 번째 시즌에는 배우 김혜윤이 장나라의 새 파트너로 합류해 기대감을 폭발시키고 있다.



'스카이 캐슬', '선재 업고 튀어', 영화 '살목지' 등을 통해 스펙트럼 없는 연기를 선보이며 흥행 신드롬을 이어온 김혜윤이 이번에는 첫 전문직 연기에 나선다. 김혜윤은 누구보다 이혼 사건에 진심인 경력직 변호사 '강혜성'으로 분한다. '네임드' 이혼 전문 변호사가 목표이던 그는 '레전드' 차은경과 첫 만남부터 화끈한 이혼 사건 맞대결을 펼치게 된다.



공개된 스틸 속 김혜윤은 당찬 미소와 초롱초롱한 눈빛으로 변호사로서의 열정을 드러낸다. 발로 뛰며 의뢰인을 위한 증거를 수집하는 집요함은 물론, 법정에서 한 치의 흔들림 없이 변론에 나선 모습은 승소를 향해 직진할 강혜성의 활약을 기대케 한다.



김혜윤은 "좋은 작품에 합류하게 되어서 영광이다. 새롭게 투입되는 캐릭터인 만큼 시청자분들이 어떻게 봐주실지 무척이나 설레고 기대된다"라고 합류 소감을 밝혔다. 이어 "전문직 역할을 연기한 적이 없어서 이번 기회를 통해 새로운 모습을 보여드리고 싶어 선택했다"라고 작품 선택의 이유를 전했다.



'강혜성'이라는 인물에 대해 "상처와 아픔이 있지만 좋은 파트너를 만나 성장해 가는 인물"이라고 설명한 김혜윤은 "잘 해내고 싶은 열정이 때로는 상황에 맞지 않을 때가 있어 실수할 때도 있지만 극복하고 성장하는 인물이다"라고 밝혔다. 이어 "열정적이고 적극적이고 매사에 노력하는 모습이 드러날 수 있게 노력했다. 무엇보다 '초롱초롱한 눈'이 혜성의 매력 포인트다"라고 캐릭터에 대한 기대감을 높였다.



장나라와의 남다른 워맨스 케미부터 김혜윤의 성장 서사까지 담아낼 '굿파트너2'는 현재 방영 중인 '닥터X' 후속으로 오는 11월 20일 금요일 밤 9시 50분에 첫 방송된다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)