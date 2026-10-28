NBA 역대 최단신 160cm 보그스, 샬럿 시절 등번호 영구 결번

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▲ 먹시 보그스

미국프로농구(NBA) 역대 최단신 선수로 꼽히는 먹시 보그스(160㎝)의 등번호가 영구 결번됩니다.AP통신은 28일(한국시간) 샬럿 호니츠 구단이 보그스가 현역 시절 입었던 등번호 1번 유니폼을 영구 결번하기로 했다고 보도했습니다.영구 결번식은 현지 시간으로 내년 2월 11일 밀워키 벅스와의 홈경기 하프타임에 열립니다.1987년 드래프트에서 워싱턴 불리츠에 지명됐던 보그스는 1988년 샬럿으로 이적해 1997년까지 뛰었고, 이후 골든스테이트, 워싱턴, 토론토 유니폼도 입었습니다.보그스가 활동하던 시절 NBA 선수의 평균 신장은 201㎝, 체중은 96.6㎏이었습니다.평균 신장보다 40㎝가 작았고, 체중은 35㎏가 가벼웠던 보그스는 통산 평균 7.7 득점, 7.6 어시스트를 기록했습니다.보그스는 AP통신에 "최고의 선수들을 상대로 경기를 뛰고, 그들을 상대로 성공을 거둔다면, 나 또한 최고의 선수 중 한 명으로 인정받아야 한다"고 말했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)