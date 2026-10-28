승리, 아빠 된다…혼인신고 마친 20대 아내 '임신'

그룹 빅뱅 출신 승리(36·본명 이승현)가 내년 1월 아빠가 된다.



28일 일간스포츠는 승리의 말을 인용해 비연예인 아내가 현재 임신 중으로 내년 초 출산을 앞두고 있다고 보도했다.



승리 측은 "아내와 당연히 법적으로 부부 사이고, '임신해서 결혼했다'는 내용은 사실이 아니다"고 전했다. 그러면서 "현재로서는 결혼식을 고려하고 있지 않다"고 전했다. 현재 부부는 태교에 힘쓰고 있다. 승리의 아내는 20대 비연예인으로 알려졌다.



승리는 지난 8월 서울 강남구의 한 식당에서 다른 손님을 위협·폭행했다는 혐의로 피소됐다. 승리의 법률대리인인 법무법인 수림의 윤재빈 변호사는 지난 23일 입장문에서 "소주병을 집어 든 건 맞지만 휘두르거나 가격한 적은 없다"고 혐의를 부인하며 성실히 조사에 임할 것이라는 입장을 밝혔다.







(SBS연예뉴스 김지혜 기자)