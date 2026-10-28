블룸버그 "솔리다임, 미국에 60조 원 낸드공장 추진"

▲ SK하이닉스의 미국 손자회사인 솔리다임
SK하이닉스의 미국 손자회사 솔리다임이 미국 상무부와 450억 달러(약 60조 원)를 투자해 미국에 낸드플래시 공장을 짓는 방안을 협의 중이라고 블룸버그 통신이 27일(현지시간) 소식통을 인용해 보도했습니다.
보도에 따르면 솔리다임은 이 사업을 추진하기로 결정하기에 앞서 중국 다롄의 낸드 공장을 업그레이드할 장비를 보낼 수 있도록 미국 정부의 허가를 받기를 원하고 있습니다.
솔리다임은 다롄 공장의 매출 증가가 미국 공장 건설 비용을 마련하는 데 직접 도움이 된다고 미국 당국자들에게 설명했습니다.
솔리다임은 미국 공장과 관련한 총투자액이 시간이 지나면 1천억 달러(약 133조 원)에 육박할 수 있다고 상무부에 전했습니다.
뉴욕주 등을 후보지로 검토했으며 건설은 내년에 시작될 수 있다고 소식통 중 한 명은 말했습니다.
블룸버그에 따르면 솔리다임은 미국 정부와의 논의에 대한 언급을 거부하면서도 "세계 여러 잠재적 입지에 낸드 메모리 팹을 짓는 방안을 검토하고 있으며, 구체적인 방침은 결정된 바 없다"고 밝혔습니다.
이번 협의는 SK하이닉스가 22일 솔리다임의 기업공개(IPO) 검토를 중단한다고 공시한 직후 나왔습니다.
미국은 지난해 8월 삼성전자와 SK하이닉스의 중국 공장에 대한 장비 반입 특례(VEU)를 철회하고 연간 승인제로 바꿨습니다.
(사진=솔리다임 홈페이지 제공, 연합뉴스)
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