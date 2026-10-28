블룸버그 "솔리다임, 미국에 60조 원 낸드공장 추진"

▲ SK하이닉스의 미국 손자회사인 솔리다임

SK하이닉스의 미국 손자회사 솔리다임이 미국 상무부와 450억 달러(약 60조 원)를 투자해 미국에 낸드플래시 공장을 짓는 방안을 협의 중이라고 블룸버그 통신이 27일(현지시간) 소식통을 인용해 보도했습니다.보도에 따르면 솔리다임은 이 사업을 추진하기로 결정하기에 앞서 중국 다롄의 낸드 공장을 업그레이드할 장비를 보낼 수 있도록 미국 정부의 허가를 받기를 원하고 있습니다.솔리다임은 다롄 공장의 매출 증가가 미국 공장 건설 비용을 마련하는 데 직접 도움이 된다고 미국 당국자들에게 설명했습니다.솔리다임은 미국 공장과 관련한 총투자액이 시간이 지나면 1천억 달러(약 133조 원)에 육박할 수 있다고 상무부에 전했습니다.뉴욕주 등을 후보지로 검토했으며 건설은 내년에 시작될 수 있다고 소식통 중 한 명은 말했습니다.블룸버그에 따르면 솔리다임은 미국 정부와의 논의에 대한 언급을 거부하면서도 "세계 여러 잠재적 입지에 낸드 메모리 팹을 짓는 방안을 검토하고 있으며, 구체적인 방침은 결정된 바 없다"고 밝혔습니다.이번 협의는 SK하이닉스가 22일 솔리다임의 기업공개(IPO) 검토를 중단한다고 공시한 직후 나왔습니다.미국은 지난해 8월 삼성전자와 SK하이닉스의 중국 공장에 대한 장비 반입 특례(VEU)를 철회하고 연간 승인제로 바꿨습니다.(사진=솔리다임 홈페이지 제공, 연합뉴스)