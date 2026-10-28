앤트로픽 훈풍에 기술주 랠리 계속…나스닥 1.2%↑

▲ 앤트로픽

27일(현지시간) 미국 뉴욕 증시가 이틀 연속 상승했습니다.인공지능(AI) 기업 앤트로픽의 기업공개(IPO) 추진을 계기로 AI 투자에 대한 기대가 되살아난 가운데, 대규모 반도체 구매 자금 조달 소식이 더해지면서 기술주 중심의 나스닥 종합지수가 상승을 주도했습니다.뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30 산업평균지수는 전장보다 15.99포인트(0.03%) 오른 52,377.57에 마감했습니다.스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수는 전장보다 45.83포인트(0.60%) 오른 7,722.60에, 나스닥 종합지수는 308.43포인트(1.18%) 뛴 26,477.81에 각각 거래를 마쳤습니다.이날 뉴욕증시에선 전날 공개된 앤트로픽의 IPO 추진에 이어 브로드컴의 대규모 자금 조달 소식이 기술주 강세를 뒷받침했습니다.브로드컴은 뱅크오브아메리카, 블랙스톤, 시티그룹, 모건스탠리 등 대형 금융사들과 손잡고 앤트로픽의 고성능 반도체 구매 자금을 조달하기 위해 630억달러 규모의 계약을 체결한 것으로 알려졌습니다.이에 AI 인프라 투자와 반도체 수요 확대에 대한 기대가 확산하면서 반도체주가 일제히 강세를 보였습니다.브로드컴이 4.00% 상승했고, AMD(5.45%), 마이크론(2.77%), SK하이닉스 미국주식예탁증서(1.92%)가 일제히 올랐습니다.필라델피아 반도체 지수도 3.60% 올랐습니다.호라이즌 인베스트먼트의 척 칼슨 최고경영자(CEO)는 "(앤트로픽 관련 소식이) AI 관련주, 특히 반도체 종목들에 일종의 안도 랠리를 가져온 것으로 보인다"며 "최근 몇 주간 크게 하락했던 종목들이라 반등할 때가 되기도 했다"고 평가했습니다.반면 메타플랫폼은 AI 사업 확장을 위한 자금 조달 규모를 역대 최대인 975억 달러로 확대한다는 발표에 1.64% 하락했습니다.'기술 중심 전략'을 앞세워 나스닥으로 이전을 발표한 자동차 제조사 GM은 5.54% 상승했습니다.중동 평화 회담 진전에 대한 기대감으로 국제유가가 하락한 점도 증시에 부담을 덜었습니다.12월 인도분 브렌트유는 전장보다 1.67% 내린 배럴당 113.88달러에, 미 서부 텍사스산 원유(WTI)는 1.83% 내린 99.90달러에 거래를 마쳤습니다.사우디아라비아, 파키스탄, 튀르키예 등 '메카 공동방위협정' 회원국 3개국과 이란이 평화를 위한 대화를 지속하기로 소식이 유가 하락을 이끌었습니다.이제 시장의 시선은 28일 예정된 마이크로소프트(MS)와 알파벳 등 빅테크 실적발표와 연방준비제도(Fed·연준)의 기준금리 결정을 향하고 있습니다.시카고상업거래소(CME) 페드워치에 따르면 선물시장은 연준이 10월 연방공개시장위원회(FOMC)에서 기준금리를 동결할 가능성을 92.8%로 보고 있습니다.