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쉼 없이 달린 안세영…"재정비할 시간 필요해"

하성룡 기자
작성 2026.10.28 07:54 조회수
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덴마크와 프랑스 오픈을 잇달아 제패한 안세영 선수가 귀국했습니다.

부상을 치료하고 회복할 시간이 필요하다며 다음 주 코리아오픈을 건너뛸 가능성을 내비쳤습니다.

시즌 10번째 우승과 50연승 대기록의 여운을 즐길 틈도 없이 귀국한 안세영은 프랑스 오픈 우승을 확정한 뒤 열 손가락으로 만들었던 왕관 세리머니를 떠올리면 지금도 뿌듯하지만 아시안게임과 덴마크 오픈, 프랑스 오픈까지 한 달 넘게 이어진 강행군에 지치고 아픈 기색이 역력했습니다.

[안세영/배드민턴 국가대표 : 생각보다 (무릎에) 통증도 많이 올라오는 것 같고 그래서 (테이핑을) 많이 감기도 했고, 약도 좀 먹고 그랬던 것 같아요.]

안세영은 일단 여수로 이동해 몸 상태를 점검한 뒤, 다음주 코리아오픈 출전 여부를 결정할 예정입니다.

[안세영/배드민턴 국가대표 : 재정비할 시간이 좀 필요한 것 같기도 하고요. 몸 상태를 체크해보면서 고민해 볼 생각입니다.]

(영상취재 : 유동혁, 영상편집 : 박기덕)
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