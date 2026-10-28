김건희 구속 만료 4일 앞두고 추가 영장 발부

<앵커>



사흘 뒤면 구속 기간이 끝날 예정이었던 김건희 씨에게 추가 구속영장이 발부됐습니다. 판결이 선고되기 전에 석방될 가능성은 거의 없어졌습니다.



박재연 기자입니다.



<기자>



대법원 2부가 어제(27일) 김건희 씨에 대한 추가 구속영장을 발부하면서 밝힌 사유는 "증거를 인멸하거나 도망할 염려가 있다"는 것이었습니다.



어제 오후 2시 반부터 약 40분 동안 김건희 씨 측과 특검 측이 참여한 구속 전 심문을 진행한 이후 내린 결론입니다.



김건희 씨는 법정에 직접 나가지는 않았지만 수감돼 있는 서울남부구치소에서 화상으로 심문에 참여해 건강 이상 등을 호소한 것으로 알려졌습니다.



[채명성/김건희 씨 변호인 : 구속 사유가 없다는 점 이게 별건 구속이어서 부당하다는 점 그 점 잘 말씀드렸고요.]



[김한수/김건희 특검 특검보 : 법에 정해진 구속 사유가 있느냐는 것을 따져서 그 사유가 충분하다고 말씀을 드린 것이기 때문에.]



원래 김건희 씨는 도이치모터스 주가 조작, 통일교 금품수수, 명태균 여론조사 등 이른바 3대 의혹 사건 재판과 관련해 오는 31일로 구속기간이 만료될 예정이었습니다.



그러자 특검은 석방을 막기 위해 3대 의혹 사건과 별도로 진행되고 있는 매관매직 사건 재판을 담당한 대법원 2부에 김 씨에 대한 추가 구속영장을 직권으로 발부해달라고 요청했습니다.



3대 의혹 사건과 관련해서는 구속기간 연장이 사실상 불가능한 만큼, 별개 사건인 매관매직 사건 재판부에 별도의 구속영장을 발부해 김 씨의 구속 상태를 유지하게 해달라고 요청한 것입니다.



이에 대법원 2부가 특검 요청대로 추가 구속영장을 발부하면서 재판 중 구속기간이 늘어나게 된 만큼, 김건희 씨가 대법원 판결 선고 전에 석방될 가능성은 낮아졌습니다.



(영상취재 : 조창현·양현철, 영상편집 : 김호진)