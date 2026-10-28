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전국 대부분 한파특보…곳곳 '영하권' 초겨울 추위

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작성 2026.10.28 06:07 조회수
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<앵커>

밤사이 초겨울 추위가 찾아오면서 전국 대부분 지역에 한파특보가 내려졌습니다. 영하까지 떨어진 곳도 있다고 하는데, 여의도 출근길에 나가 있는 기상캐스터 연결해 보겠습니다.

박세림 캐스터, 이제 정말 겨울 날씨처럼 느껴지네요.

<기상캐스터>

제가 불과 엿새 전에 이곳에서 추위를 전해드렸는데요.

그때보다 공기가 더 차가워졌고, 이제는 가을보다는 겨울에 더 가까워진 느낌입니다.

시민들의 옷차림도 더 두꺼운 옷차림을 볼 수 있는데요.

오늘(28일) 출근하실 때 두툼한 패딩 같은 겨울 외투로 단단히 무장하고 출근하시는 게 좋겠습니다.

어제 아침보다 기온이 10도가량 크게 떨어지면서 서울을 제외한 내륙 대부분 지역에 한파주의보가 발효됐습니다.

현재 대관령이 영하 2.4도, 청송 영하 1도, 제천 영하 0.9도 등 일부 내륙 지역은 영하권 기온을 기록하고 있고요.

서울은 현재 4.3도에 찬 바람에 체감기온은 1.5도까지 뚝 떨어져 있어 올가을 들어 가장 춥습니다.

자세한 지역별 현재 기온 춘천 영하 1.2도, 대전 3.7도로 일부 내륙 지역은 서리가 내리거나 물이 어는 곳이 있어 농작물 저온피해 없도록 유의하셔야겠고요.

낮 기온도 살펴보시면 서울과 청주 13도, 대구·광주 15도에 그치며 낮 동안에도 쌀쌀하겠습니다.

오전까지 특히 해안과 제주를 중심으로 바람이 강하게 불겠고요.

대부분 해상에서 물결이 매우 거세게 일겠습니다.

전국 하늘은 오늘 대체로 맑겠습니다.

금요일 반짝 기온이 오르겠고요.

내일과 모레 사이 한 차례 전국에 비가 내린 뒤 주말부터 날이 다시 추워지겠습니다.

(박세림 기상캐스터)
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