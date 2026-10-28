1. 전국 대부분 한파특보…곳곳 영하권 추위



전국 대부분 지역에 한파주의보가 발효된 가운데 일부 지역은 기온이 영하권으로 떨어졌습니다. 오늘(28일) 아침 서울 기온은 4.3도로 올가을 들어 가장 춥습니다.



2. 구룡마을 큰불 밤샘 진화…13시간 만에 완진



어제 서울 강남구 구룡마을에서 발생한 큰불이 13시간 만에 모두 꺼졌습니다. 주민들은 모두 대피해 큰 인명피해는 발생하지 않았지만 축구장 26개에 해당되는 면적이 불에 탔습니다.



3. 미 당국자 "전작권, 조건 충족될 때 이양"



트럼프 미국 행정부가 전시작전권 전환 시기에 대해 합의된 조건들이 충족될 때라는 입장을 거듭 밝혔습니다. 미국은 전작권 정책을 수십 년 동안 일관되게 유지해 왔다고 부연했습니다.



4. 사상 첫 대법원장 국정조사…"노골적 사법부 탄압"



민주당이 헌정 사상 최초로 조희대 대법원장 국정조사를 실시하기로 했습니다. 국민의힘은 노골적인 사법부 탄압이라며 모든 수단을 동원해 막을 것이라며 반발했습니다.