아파트에 오페라하우스?…치열한 '시설 경쟁'

다음 알찬 뉴스입니다.



'아파트 시설 경쟁'.



아파트의 헬스장, 골프 연습장, 가끔 수영장 등의 시설이 있기도 합니다.



그런데 요즘은요.



여기에 아이스링크, 오페라하우스까지 아파트 커뮤니티의 시설 경쟁이 점점 치열해지고 있다는 소식입니다.



최근 고급 아파트를 중심으로 입주민 전용 시설이 다양해지고 있는 겁니다.



서울 반포의 한 재건축 단지에는 실내 아이스링크, 워터파크, 오페라하우스까지 계획이 돼 있습니다.



참 좋겠다는 생각도 들지만 다만 문제는 이런 시설이 늘수록 공사비와 분양가도 오른다는 겁니다.



입주 뒤에는 관리비 부담 역시도 커질 수 있겠죠.



이에 국토부는 최근 5년 동안 준공 승인된 150가구 이상아파트 단지를 대상으로 커뮤니티 시설 설치 현황을 조사하기로 했습니다.



그리고 조사 결과를 바탕으로 어느 정도 설치가 적정한지 제도를 개선할 방안은 무엇이 있는지 등을 검토할 계획입니다.