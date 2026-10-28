"바로 코앞에 북한군…너무 무섭다" 알고 보니

모닝 핫토픽 첫 번째 소식은요.



북한의 자주포를 보며 커피를 마신다는 얘기가 있습니다.



경기 김포 애기봉에 있는 카페에서 북한군이 배치한 자주포가 보인다는 사진이 온라인에서 화제가 된 건데요.



다만 알고 보니 이 사진 AI일 가능성이 높다고 합니다.



사진 보시죠.



카페 통유리창 너머로 거대한 자주포와 함께 붉은 깃발을 든 북한군 여러 명이 보입니다.



카페 앞 고객들은 이 광경을 휴대전화로 촬영하고 있습니다.



'김포 애기봉 카페 근황'이라는 제목으로 온라인에 이런 사진이 올라왔는데요.



누리꾼들은 '코앞에 자주포가 있는 것처럼 보이니까 무섭다', '샷 추가하면 자주포로 한 대 맞는 것 아니냐' 등의 반응을 보였습니다.



하지만 사진 속 모습은 실제 카페에서 바라보는 풍경과는 차이가 있습니다.



매장이 자리한 애기봉 평화생태공원은 북한 황해도 개풍군과 최접견 지역인 것은 맞습니다.



다만 거리가 약 1.4km 떨어져 있기 때문에 사진처럼 북한군과 자주포가 눈앞에 있는 것처럼 보일 정도로 가깝지는 않기 때문입니다.



그래서 지금 보시는 이 사진들 '생성형 AI로 만든 이미지다'라는 추정이 나오고 있습니다.



(화면출처 : X @healing824)