트럼프 "모든 분야서 AI 용어 금지할 것"…재차 SI 용어 강조

▲ 도널드 트럼프 미국 대통령

도널드 트럼프 미국 대통령은 27일(현지시간) "우리는 지체 없이 모든 관련 공문서와 모든 분야에서 AI(Artificial Intelligence·인공지능) 용어를 공식적으로 금지할 것"이라고 말했습니다.트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스소셜에 글을 올려 이같이 밝힌 뒤 AI 용어 사용 전면 금지 이유로 "용어의 부정확성"을 주장했습니다.트럼프 대통령은 "월스트리트저널은 매우 나쁘고 부정확한 명칭인 AI를 SI(Super Intelligence·슈퍼지능)로 언제 부를 것인가"라며 해당 매체가 보도에서 AI를 계속 사용하고 있다고 지적했습니다.그러면서 SI라는 용어에 대해 "사실상 모든 사람이 사용하고 있거나 곧 사용하게 될 명칭"이라고 주장했습니다.트럼프 대통령은 지난달 29일 연방 부처와 기관들이 공식 문서에서 AI 대신 SI라는 용어를 사용하도록 하는 행정명령에 서명했습니다.트럼프 대통령은 AI의 '인공적'(artificial)이라는 표현이 기술의 발전 수준을 제대로 반영하지 못한다면서 매우 뛰어난 지능이라는 의미의 SI를 사용해야 한다고 주장해왔습니다.(사진=AP, 연합뉴스)