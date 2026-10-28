뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

네타냐후 주도 리쿠드당 "아랍계 투표소 부정행위 620건"

백운 기자
작성 2026.10.28 01:36 조회수
네타냐후 주도 리쿠드당 "아랍계 투표소 부정행위 620건"
▲ 투표용지 작성하고 나오는 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리

베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 주도하는 우파 여당 리쿠드당이 27일(현지시간) 치러진 총선 중 아랍계 투표소의 부정행위 의혹을 제기했습니다.

이에 따라 이날 밤 투표 종료와 출구조사 결과 발표 후 여권 측의 본격적인 문제 제기와 선거 결과 불복 우려가 커지고 있습니다.

리쿠드당 텔레그램 채널에 따르면 당 산하 선거 투명성 본부는 이날 오후 3시를 기준으로 아랍계 거주 지역 투표소에서 무려 620건의 특이 동향이 보고됐다고 밝혔습니다.

이 보고에는 봉인된 투표 봉투 분실, 금지된 정보 전달 및 유출, 폭력 사태 등이 포함된 것으로 알려졌습니다.

샤이 카이저 선거 투명성 본부장은 선거관리위원회의 행태를 강도 높게 비판하며 즉각적인 진상 조사를 촉구하고 나섰습니다.

그는 "부정선거를 막기 위해 그 어느 때보다 세심한 주의가 요구되는 상황임에도, 오히려 절차를 건너뛰며 원칙을 훼손하고 있다"고 목소리를 높였습니다.

(사진=AP, 연합뉴스)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
글로벌 인사이트
백운 기자 사진
백운 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김용태
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지