[날씨] 전국 대부분 한파주의보…어제보다 10도 '뚝'

오늘(28일)은 옷차림 따뜻하게 하고 나오셔야겠습니다.



전국 대부분 지역에 한파주의보가 내려진 가운데 특보가 내려진 지역은 어제 아침보다 기온이 10도가량 곤두박질하겠습니다.



대구가 1도, 전주가 2도 등 어제보다 10도가량 기온이 크게 떨어지겠고, 서울도 2도로 어제 아침보다 8도가 낮겠습니다.



찬 바람이 불어 체감하는 온도는 실제 기온보다 더 낮으니까요, 옷차림 따뜻하게 하셔야겠습니다.



또 오전까지 남부 지방 중심으로는 바람도 매우 강하게 불겠습니다.



시설물 관리와 안전사고에 유의하셔야겠습니다.



오늘 전국 하늘 맑게 드러나겠고요.



내륙을 중심으로 서리가 내리거나 물이 어는 곳이 있겠습니다.



자세한 아침 기온 보시면 서울이 2도, 춘천이 영하 2도까지 떨어지겠고, 낮 기온도 서울이 13도, 대구가 14도로 어제보다 3~4도가량이 더 낮겠습니다.



다가오는 목요일 오후부터 금요일 아침 사이 또 일요일에 전국에 비 소식이 나와 있습니다.



(남유진 기상캐스터)