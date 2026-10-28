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서울 구룡마을 큰불 잡혀…6시간 만에 대응 1단계로 하향

고정현 기자
작성 2026.10.28 00:29 조회수
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<앵커>

서울 강남구 개포동 구룡마을에서 큰 불이 났습니다. 불에 타기 쉬운 판잣집이 밀집해 있고, 강풍까지 불어 초기 진화가 어려웠습니다. 현재 불은 축구장 26개 면적을 태우고, 7시간 반 만에 다소 잦아든 상태입니다.

첫 소식, 고정현 기자입니다.

<기자>

다닥다닥 붙어있는 가건물 사이에서 시뻘건 불길과 함께, 검은 연기가 쉴 새 없이 뿜어져 나옵니다.

어제(27일) 오후 3시 50분쯤, 서울 강남구에 있는 구룡마을 2지구에서 큰 불이 났습니다.

소방당국은 곧바로 대응 1단계에 이어 인접 소방서까지 동원하는 대응 2단계를 발령했습니다.

초속 5m가 넘는 강한 바람에다 용수가 부족해 소방당국은 초기 진화에 어려움을 겪었습니다.

LPG 가스통이 터지는 듯한 폭발음이 여러 번 들렸고, 불이 1지구와 7지구까지 번지면서 검은 연기가 경기도 곳곳에서 목격됐습니다.

[구룡마을 주민 : 아유 다 탔어요. 다 탔어. 우리 집 다 탔어. 아무것도 못 갖고 나와서 전화기 하나 손에 다 들고나왔어요. 내가 나이가 지금 91(세)인데 지금 몸도 떨리고 옷도 하나도 못 입고 나와서 춥고 말도 못 해요.]

주민 등 39명이 자력으로 대피해 큰 인명 피해는 없었는데, 30대 여성 1명이 대피 중 다리를 접질려 현재 병원 치료를 받고 있습니다.

강남구청은 77가구, 107명이 피해를 봤다고 전했습니다.

다행히 밤사이 큰 불이 잡히면서 소방당국은 화재 발생 6시간 만인 어젯밤 10시쯤 대응 1단계로 소방대응단계를 하향했습니다.

[김현석/서울 강남소방서 소방행정과장 : 현재 큰 불은 모두 잡힌 상태이고 나머지 잔불을 정리를 하고 있는 중입니다.]

소방당국은 주민들 연락처를 확보해 대피 여부를 조사 중이라며, 정확한 화재 원인과 피해 규모도 조사하겠다고 밝혔습니다.

서울주택도시개발공사는 1천107세대에 이르던 구룡마을이 현재 재개발 사업이 진행되면서 54세대만 남은 상태라고 전했습니다.

(영상취재 : 최대웅·윤 형·강시우, 영상편집 : 김윤성)
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