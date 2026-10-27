시진핑 "일 집권자, 선배 정치가의 심혈·노력 소중히 여겨야"

▲ 2024년 제주에서 연설하는 후쿠다 야스오 전 총리

시진핑 중국 국가주석은 22일 별세한 후쿠다 야스오 전 일본 총리를 애도하면서 일본 집권자가 중일 관계의 정치적 기반을 지켜야 한다는 메시지를 내놨습니다.27일 신화통신에 따르면 시 주석은 이날 후쿠다 전 총리의 유가족에게 조전을 보냈습니다.시 주석은 "후쿠다 선생은 일본에서 신의와 책임감이 있는 정치가였고, 중국 인민의 오랜 친구이기도 했다"며 "오랫동안 중일 우호에 마음을 쏟으면서 올바른 역사관을 견지해왔고, 재임 기간 중국과 중일 네 번째 정치문건을 체결해 양국 관계 발전을 위한 중요한 원칙을 명확히 했다"고 평가했습니다.이어 시 주석은 "중국은 후쿠다 선생이 중일 관계와 아시아 발전에 한 공헌을 깊이 새길 것"이라며 "유가족이 후쿠다 선생의 유지를 계승해 계속해서 중일 우호 사업에 힘써주기를 기대한다"고 했습니다.그러면서 "일본 집권자가 선배 정치가들이 기울인 심혈과 노력을 소중히 여기고, 중일 4대 정치문건을 준수해 양국 관계의 정치적 기초를 실질적으로 수호하기를 희망한다"고 덧붙였습니다.시 주석이 거론한 '4대 정치문건'은 1972년 수교 때 발표한 중일 공동성명, 1978년 양국 외교장관이 서명한 중일 평화우호조약, 1998년 양국이 발표한 '중일 평화와 발전의 우호협력 동반자 관계 수립 노력을 위한 공동선언', 2008년 양국 정상이 서명한 '중일 전략적 호혜관계 전면 추진에 관한 공동성명'입니다.이 문건들은 '하나의 중국' 원칙과 상호 주권·영토 완전성 존중, 패권 추구 반대 등의 내용을 담고 있습니다.후쿠다 전 총리는 대아시아 외교의 중요성을 강조해온 자민당 내 비둘기파로 꼽힙니다.취임 직후 야스쿠니 신사 참배와 관련한 기자들의 질문에는 "상대가 싫어하는 것을 할 필요가 있느냐"고 대답한 바 있고, 일본 내부의 우익적 시각에 타협하지 않고 역사를 직시해왔다는 평가를 받습니다.덕분에 재임 기간(2007∼2008년) 한국·중국과 원만한 관계를 유지했습니다.그는 퇴임 후 센카쿠 열도(중국명 댜오위다오)를 둘러싼 갈등이 고조되던 2014년에는 중국을 극비리에 방문해 시진핑 국가주석을 만났고, 당시 아베 신조 전 총리와 시 주석의 회담을 위한 토대를 마련하기도 했습니다.시 주석이 이날 조전에서 '일본 선배 정치가의 노력'을 강조한 것은 다카이치 사나에 현 일본 총리를 겨냥한 메시지라는 해석이 나옵니다.중일 관계는 작년 11월 다카이치 총리가 취임 직후 '대만 유사시 개입' 시사 발언을 한 뒤로 1년째 경색 상태입니다.(사진=연합뉴스)