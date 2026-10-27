푸틴 이어 젤렌스키도 북유럽 정상들과 통화

▲ 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령

블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 각각 잇달아 북유럽 국가 정상들과 접촉했습니다.이는 최근 평화 협상을 본궤도에 올리기 위한 주변국의 움직임 속에서 이뤄진 것이어서 주목됩니다.27일(현지시간) 타스 통신에 따르면 푸틴 대통령은 이날 알렉산데르 스투브 핀란드 대통령, 요나스 가르 스퇴레 노르웨이 총리와 전화로 대화했습니다.특히 푸틴 대통령이 스투브 대통령과 통화한 것은 이번이 처음입니다.핀란드 대통령실은 노르웨이 총리실과의 공동성명을 통해 정상들이 핀란드 헬싱키에서 푸틴 대통령과 전화한 사실을 확인하며 "이는 10월 20일 오슬로에서 우크라이나와 협의해 진행한 회담의 후속 조치였다"고 밝혔습니다.지난주 도널드 트럼프 미국 대통령의 특사인 스티브 윗코프는 노르웨이 오슬로에서 젤렌스키 대통령과 함께 노르웨이, 핀란드 정상을 만난 뒤 러시아 상트페테르부르크를 찾아 푸틴 대통령과 회동한 바 있습니다.핀란드 대통령실은 스투브 대통령과 스퇴레 총리가 전쟁 종식, 유럽의 평화와 안정 증진 등을 위한 외교적 노력을 논의하고자 통화를 제안했다고 설명했습니다.이어 "목적은 종전을 위한 향후 협상과 관련해 푸틴 대통령에게 메시지를 직접 전달하는 것이었다"며 "아부다비에서 열릴 예정인 회담과 관련이 있다"고 부연했습니다.최근 미국이 참여하는 러시아·우크라이나 평화 협상 3자 회담의 재개 논의가 급물살을 타면서 아랍에미리트(UAE) 아부다비가 유력한 개최지로 꼽히고 있습니다.스투브 대통령은 "이번 논의는 솔직하고 실질적인 내용으로 진행됐다"며 직접적인 대화를 촉구했다고 핀란드 대통령실이 전했습니다.푸틴 대통령의 통화가 이뤄진 직후 스투브 대통령은 엑스(X·옛 트위터)에 별도 메시지를 올려 "스퇴레 총리와 함께 젤렌스키 대통령과 좋은 통화를 했다"고 알렸습니다.스투브 대통령은 앞서 푸틴 대통령과 전화한 내용이 논의됐다며 "핀란드와 노르웨이는 우크라이나 지원을 계속하고, 정의롭고 지속적인 평화를 찾기 위해 노력하겠다"고 강조했습니다.(사진=게티이미지)