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[이슈빡] 주름 없다고 자랑하더니…화면엔 금이 '쩍' 아이폰 듀오

조지현 기자
작성 2026.10.27 19:29 조회수
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[뉴스헌터스]

인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <뉴스헌터스>'를 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.

■ 방송 : SBS <뉴스헌터스> 월~금 (18:50~19:50)
■ 진행 : 김종원, 윤태진 앵커
■ 대담 : 박경흠 (SBS '오목교 전자상가' 비트 PD), 권순우 (삼프로TV 본부장)
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"다른 폴더블 폰은 싸구려에 조잡하다" 존 터너스 애플 CEO는 애플의 첫 접는 폰 '아이폰 듀오'를 내놓으며 제품력에 대단한 자신감을 나타냈습니다. 그러나 막상 제품을 손에 쥔 소비자들은 '몇 번 접었다 폈더니 금이 갔다'며 원성을 쏟아내고 있습니다. 애플은 일단 화면결함을 인정하고 무상교체를 약속했지만 소비자들의 불만은 가라앉지 않고 있습니다. '아이폰 듀오' 결함, 무엇 때문일까요? '접는 폰' 시장 확대에 걸림돌로 작용하게 될까요?

※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
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