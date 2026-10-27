[날씨] 전국 한파주의보…올가을 중 '최저 기온'

내일(28일) 아침은 옷차림 따뜻하게 잘해 주셔야겠습니다.



간간이 찬 바람이 매섭게 불어서인지 몸이 움츠러들 만큼 날이 추운데요.



내일 아침은 올가을 들어서 가장 기온이 낮겠습니다.



전국 대부분 지역에 한파특보가 발효된 가운데 내일 아침은 오늘보다 기온이 10도가량 곤두박질치겠습니다.



파주와 제천이 영하 2도, 대구도 1도까지 떨어지겠고, 서울도 2도로 오늘보다 8도나 낮겠습니다.



낮 기온도 서울이 13도, 광주 15도로 예년 이맘때보다 낮아 종일 쌀쌀하겠습니다.



현재 서쪽 해안가와 제주를 중심으로 강풍특보가 발효 중인데요.



내일 아침까지 남부 해안가를 중심으로 바람도 매우 강하게 불겠습니다.



모레 오후부터는 중부 지방에 비가 내리겠습니다.



양은 5~20mm 정도고요, 금요일 아침에는 남부 지방에 비가 오겠고, 일요일에도 전국에 한 차례 비 소식이 나와 있습니다.



(남유진 기상캐스터)