"벨트 차니 복근 뚝딱" 후기 믿었는데…'AI 가짜 광고' 확산

<앵커>



유튜브에서 쉽게 볼 수 있는 일반인들의 체험 후기 광고의 상당수가 AI로 조작된 가짜 후기로 드러났습니다. 한때 인공지능으로 만든 가짜 의사 광고 문제가 심각해서 정부가 규제 대책을 내놨지만, 이제는 일반인 후기로 번지고 있습니다.



왜 아직도 이런 일이 벌어지고 있는 건지, 김태원 기자가 취재했습니다.



<기자>



배가 나온 한 남성이 벨트 형태의 마사지기를 착용하더니, 순식간에 복근이 보이는 근육질 몸매로 바뀝니다.



이 벨트를 차고 극적인 효과를 봤다는 후기가 이어집니다.



[저희 아빠도 이거 차고 3주 만에 바지 38에서 32로 줄었거든요.]



바지 허리 사이즈가 줄었다는 후기는 AI로 만든 가짜 영상으로 확인됐습니다.



한국소비자원이 지난 6월까지 9달간 유튜브 광고를 분석한 결과 AI 조작 광고 420건을 찾았습니다.



AI를 활용하면 사진 한 장으로 손쉽게 키와 몸무게 등 겉모습을 바꿀 수 있는데, 이번에 적발된 가짜 광고에서는 실제로 이렇게 신체 변화를 과장되게 조작한 경우가 171건으로 가장 많았습니다.



성장판이 닫힌 다 큰 성인이 키 크는 약을 먹고 6cm가 더 자랐다는 후기 광고.



역시 AI 조작입니다.



[최병호/고려대 휴먼인스파이어드 AI연구원 교수 : 이것은 이제 거스를 수 없는 것이기 때문에. 왜냐하면 점점 (AI 영상 제작에 있어서) 가격이 싸지고 있는 것이라서, 기술이 대중화되고 있는 것이기 때문에 누구나 만들 수 있는 상황이 된 거예요.]



유튜브에 한때 AI 가짜 의사 광고가 넘쳐나자 정부는 지난해 말 AI 생성물 표시제를 도입하겠다고 밝혔습니다.



하지만 지금껏 제도 도입이 미뤄졌고, 이제는 조작된 일반인 체험 후기 광고로 번지고 있습니다.



유튜브 측은 소비자원이 요청하면 해당 영상을 빠르게 없애고 있다고 밝혔지만, 스스로 알아서 조작 영상들을 찾아서 차단할 대책은 내놓지 않고 있습니다.



(영상취재 : 김한결, 영상편집 : 이승열, 화면출처 : 한국소비자원)