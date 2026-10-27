뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

유심칩 빼고 택시 환승 "계획적"…전 연인 살해 40대 구속

홍승연 기자
작성 2026.10.27 20:43 수정 2026.10.27 21:13 조회수
PIP 닫기
<앵커>

대전에서 전 연인을 살해한 혐의를 받는 40대 남성이 오늘(27일) 구속됐습니다. 피의자는 말다툼을 하다 우발적으로 범행했다고 주장하고 있지만, 경찰은 계획범죄에 무게를 두고 있습니다.

보도에 홍승연 기자입니다.

<기자>

검은 모자를 쓰고 하얀색 마스크로 얼굴을 가린 남성.

전 연인을 살해한 혐의로 체포된 40대 A 씨가 영장 실질심사를 받기 위해 경찰서 유치장을 나섭니다.

A 씨는 취재진 질문에 아무 대답도 하지 않고 호송차에 올랐습니다.

[(말다툼 중에 격분해서 범행 하신 게 맞나요?) ……. (스토킹 신고 이후 피해자 찾아가신 이유가 뭘까요?) …….]

법원은 '피의자가 이전에 도주했고, 도주의 염려도 있다' 며 조금 전 A 씨에 대해 구속 영장을 발부했습니다.

40대 피해 여성 B 씨가 대전 중구 자신의 집에서 숨진 채 발견된 건 지난 24일 낮 2시쯤.

B 씨는 낮 12시쯤 아들에게 전화해 폭행을 당했다고 알렸으며 이후 집을 찾은 아들이 의식을 잃은 B 씨를 발견해 119에 신고했습니다.

B 씨 몸에서 목이 졸린 흔적을 발견한 경찰은 17시간 만에 강릉에서 A 씨를 붙잡았습니다.

A 씨는 경찰 조사에서 말다툼 중 격분해 우발적으로 살해했다고 진술한 것으로 전해졌습니다.

하지만 범행 직후 휴대전화 유심칩을 빼고 택시를 갈아타는 등 은폐 정황이 잇따라 포착되면서, 경찰은 A 씨가 도주까지 염두에 두고 계획적으로 범행을 저질렀을 가능성에 무게를 두고 있습니다.

지역 시민단체들은 교제폭력을 포함한 친밀관계 폭력 포괄입법과 가정폭력 반의사불벌 규정 폐지 등을 촉구했습니다.

[여성의 죽음은 개인의 비극이 아니다. 신고해도 죽는 현실 국가가 책임져라! 책임져라! 책임져라!]

오늘 피해자 부검을 진행한 경찰은 부검 결과를 바탕으로 정확한 사인을 규명하는 한편 A 씨의 신상정보 공개 여부를 검토할 방침입니다.

(영상취재 : 김민철, 영상편집 : 조무환)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SBS 기자들의 생생한 특종이야기를 들려드립니다, 애프터 8 뉴스
홍승연 기자 사진
홍승연 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김용태
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지