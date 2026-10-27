'가장 추운 아침' 온다…전국 대부분 한파 특보

<앵커>



내일(28일) 아침은 올가을 들어 가장 춥겠습니다. 전국 대부분 지역에 한파 특효가 발효됐고, 영하권에 드는 곳도 있겠습니다. 자세한 날씨는 현장에 나가 있는 기상예보사 연결해서 알아보겠습니다.



남유진 예보사, 오늘 바람도 엄청 불던데 지금 얼마나 춥나요?



<기자>



지난주에도 한 차례 반짝 가을 추위가 찾아왔었는데요.



내일은 그보다 더 춥겠습니다.



저도 오늘 겨울 외투와 장갑까지 끼고 밖에 나와 봤는데요.



지난주 같은 장소에 나왔을 때보다 확실히 공기가 더 차갑고 손도 시립니다.



오늘 밤 9시를 기해서 잠시 뒤 전국 대부분 지역에 한파특보가 내려지겠습니다.



서울 등 일부 수도권과 해안가를 제외한 전국이 특보 대상에 포함됐습니다.



춘천은 내일 아침 기온이 영하 1도, 남부 지방도 대구 1도까지 떨어지며 오늘보다 10도가량 기온이 대폭 떨어지겠고요, 특보가 내려지지 않은 지역도 파주가 영하 2도, 서울도 영상 2도 등 평년 기온을 5도 이상 크게 밑돌겠고 찬 바람에 체감온도는 실제 기온보다 1, 2도가 더 낮겠습니다.



낮 기온도 서울 13도, 대구가 14도에 그치는 등 오늘보다 3, 4도 더 떨어지겠습니다.



이번 추위는 모레까지 이어진 뒤 금요일에 일시적으로 누그러지겠지만 목요일과 금요일 사이 전국에 한 차례 가을비가 내린 뒤 주말에는 다시 기온이 뚝 떨어지겠습니다.



늦가을 기습 추위에 대비해서 내일은 목도리나 핫팩 등 방한용품 챙겨 나오시는 게 좋겠습니다.



(현장진행 : 편찬형)