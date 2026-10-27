주한미군사령관에 "오만방자"…"난기류엔 안전벨트"

<앵커>



오늘(27일) 국회 외교통일위원회 국정감사에선 주한미군 사령관을 겨냥해 오만방자하다는 원색적인 비난이 나오면서, 여야 간 공방이 가열됐습니다. 또 최근 한미 관계가 난기류를 겪고 있다는 스틸 미 대사의 발언에 대해 조현 외교부 장관은, 양국 관계에 이상이 없다는 뜻을 내비쳤습니다.



한성희 기자가 보도합니다.



<기자>



대한민국은 비무장지대 남쪽 철책선에서 시작된다고 말한 브런슨 주한미군 사령관에 대해 한 민주당 의원이 국정감사장에서 이렇게 말했습니다.



[이기헌/민주당 의원 : 역대 사령관 중에 브런슨 같이 오만방지한 자가 없었습니다.]



[송석준/국민의힘 의원 : 표현에 조금, 자제 좀 해주시고요.]



민주당은 이를 수용할 수 없다고 반박했고,



[이기헌/민주당 의원 : 제가 상욕을 한 것도 아니고, 사과를 요구합니다.]



[우원식/민주당 의원 : 오만방자한 태도에 대해서 오만방자라고 얘기하는 것을, 왜 위원장이 그렇게 제재를 합니까.]



또 이런 민주당을 국민의힘이 문제 삼으면서 공방이 거세졌습니다.



[박충권/국민의힘 의원 : 한미관계가 왜 안 좋아지고 있는지 알 수 있을 것 같습니다.]



조현 외교부 장관은 브런슨 사령관 발언에 대해 스틸 주한 미 대사에게 항의의 뜻을 전달했다고 말했습니다.



또 한미 관계가 '난기류'를 겪고 있다는 스틸 대사의 발언에 대해서도 두 사람이 잘 정리했단 취지로 설명했습니다.



[조현/외교부 장관 : 비행기가 터뷸런스(난기류)를 통과할 때는 시트벨트(안전띠)를 단단히 매면 아무 문제가 없다고 했더니, (스틸 대사가) 저와 동의했습니다.]



야권을 중심으로 한미관계 균열론의 원인으로 꼽히는 전시작전통제권 조기 환수에 대해서도 조 장관은 정부의 굳은 의지를 강조했습니다.



[조현/외교부 장관 : 주권국가로서 당연히 가져야 됩니다. 그리고 오너십(소유권)을 가져야 책임성이 더 커지고, 그래서 저는 빠르면 빠를수록 (좋다고 생각합니다.)]



미국 측으로부터 전작권 전환 시기와 내용이 수렴되고 있다는 말도 들었다고 했습니다.



민주당 정청래 의원의 미국 비자 발급이 지연되는 데 대해서도 조 장관은 곧 만날 루비오 장관에게 문제를 제기하겠다고 밝혔습니다.



(영상취재 : 이승환·신동환, 영상편집 : 위원양)