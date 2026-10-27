[비디오머그] 생각보다 많이 버는데…? 월급이 하나 더 들어온다는 호스트 근황

올해 상반기에만 1천만 명이 넘는 외국인 관광객이 한국을 찾았다고 합니다.

내년에는 '한국판 코첼라'로 불리는 '패노메논'과 '2027 서울세계청년대회' 같은 굵직한 행사가 이어지면서

관광객이 더 늘어날 것으로 보이는데요. 관광 업계 전체가 들썩이는 있지만 가장 크게 반기는 곳은 숙박 업계입니다.

요즘엔 호텔뿐만 아니라 게스트 하우스, 공유 숙박 등 종류도 다양해졌습니다.



특히 요즘엔 부업으로 공유 숙박에 도전하는 사람도 주변에서 쉽게 볼 수 있죠?

하지만, 막상 시작하려면 무엇을 어떻게 준비해야 할지 막막하기만 합니다.

그래서 비디오머그가 에어비앤비로 쏠쏠한 수익을 올리고 있는 현직 호스트 3인을 직접 만났습니다.

그리고 최근 열린 공유 숙박 박람회 'K-stay Expo 2026' 소식도 함께 담았습니다.

'누군가 월급을 하나 더 벌어다 주는 느낌'이라는 달콤한 이야기부터 '24시간 대기조'로 살아야 하는 현실까지,

공유 숙박 운영의 A to Z를 영상에서 확인해보세요.



(취재 : 소환욱, 편집 : 김인선, 구성 : 이세미, 디자인 : 장지혜, 촬영 : 황세회·김상윤, 제작 : 지식콘텐츠IP부, 제작지원 : 한국민박업협회)