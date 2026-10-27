[자막뉴스] "아이폰 듀오 사자마자 화면에 균열이?"…'무상 교체' 약속했지만 "재고 없어"

애플이 첫 접이식 스마트폰 '아이폰 듀오'의 화면 결함을 인정하고 무상 교체 방침을 밝혔습니다.



현지 시간 26일 로이터·블룸버그통신에 따르면, 애플 대변인은 성명을 통해 "소수의 아이폰 듀오 제품에서 내부 화면에 영향을 미치는 문제를 인지하고 있다"고 밝혔습니다.



그러면서 "아이폰 듀오 화면에 문제가 발생한 이용자는 제품보증 프로그램인 애플케어를 통해 교체품을 받아야 한다"고 설명했습니다.



그러나 애플은 화면에 균열 등이 생기는 문제의 원인이 무엇인지는 언급하지 않았습니다.



전자기기 분해 수리 전문 업체인 아이픽스잇은 제품을 접을 때 화면 아래 전선이 지나가는 중앙 지지대 부분에 응력이 집중돼 이와 같은 문제가 발생했을 가능성이 있다고 분석했습니다.



다만 이 업체는 아이폰 듀오가 지금까지 접한 접이식 스마트폰 중 가장 수리하기 쉬운 구조를 갖고 있다고 설명했습니다.



하지만 애플의 무상 교환 방침에도 실제 소비자들의 불편은 당분간 이어질 것으로 보입니다.



아이폰 듀오의 초기 제품 재고가 바닥난 상황이어서 교체용 제품을 구하기가 어려울 가능성이 크기 때문입니다.



실제 블룸버그통신은 매장에 교체용 재고가 없었다는 이용자들의 반응을 전하기도 했습니다.



또 기본 제한 보증 기간이 지난 경우 별도 보험이나 보증 프로그램에 가입하지 않으면 무상 교환이 어려울 전망입니다.



보증 기간이 지나 내부 화면 손상으로 제품을 서비스 받을 경우 약 164만 9천 원의 수리 비용이 부과되는 것으로 전해졌습니다.



지난 23일 시판된 아이폰 듀오 이용자들은 제품 사용 직후 중앙 경첩을 따라 내부 화면에 균열과 선이 생겼다고 SNS 등을 통해 호소했습니다.



(취재 : 정다은, 영상편집 : 이의선, 디자인 : 이수민, 제작 : 디지털뉴스부)