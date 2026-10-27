'검단구와 정산금 갈등' 서해구, 인천시 분쟁조정위에 조정 신청

▲ 기자회견 하는 구재용 인천 서해구청장

인천시 서해구는 오늘(27일) 검단구와의 정산금 갈등을 중재해 달라며 인천시 분쟁조정위원회에 조정을 신청했습니다.구재용 서해구청장은 인천시청에서 기자회견을 열고 "당장 다음 달 중순부터 자금이 고갈돼 정상적인 행정 운영이 중단될 수 있는 벼랑 끝 위기 상황"이라며 "자금이 고갈되기 전 (검단구의) 정산액과 반환 시기가 확정될 수 있도록 인천시가 적극적으로 나서달라"고 촉구했습니다.서해구는 행정체제 개편으로 분구된 검단 지역에 648억 원을 초과 지출한 것으로 파악하고 정산을 요구하고 있으나, 검단구는 정산금이 과도하게 책정돼 동의할 수 없다며 지급을 미루고 있습니다.이에 대해 구 구청장은 "정산 과정에서 이견은 얼마든지 있을 수 있고 정확한 확인과 검증도 필요하지만, 개별 금액에 대한 이견을 이유로 정해진 자금 정산을 계속 지연해서는 안 된다"고 밝혔습니다.사전에 합의한 절차에 따라 분구 이전부터 지역별(서구·검단구·공통) 세입·세출 예산을 구분해 편성했고, 검단구가 나중에 자금을 정산하는 것을 전제로 부족한 돈을 서구가 먼저 부담한 것이라는 점도 강조했습니다.다만 이번 조정 신청은 검단구와의 갈등을 확대하기 위한 것이 아니라 정상적 행정 운영을 위한 것이라고 밝혔습니다.(사진=인천 서해구 제공, 연합뉴스)