인천시, 청라에 'AI 커넥티드 모빌리티 사이언스파크' 조성

▲ 인천 청라국제도시

인천시가 경제자유구역인 청라국제도시를 중심으로 인천에 첨단 모빌리티 산업 거점을 구축하는 방안을 추진합니다.인천시는 오늘(27일) 영종도 파라다이스시티에서 열린 '2026 커넥티드 모빌리티 얼라이언스 총회'에서 국내 주요 기업, 한국자동차연구원과 미래 모빌리티 산업 육성을 위한 업무협약을 체결했습니다.협약 참여 기업은 현대모비스, LG이노텍, 롯데이노베이트, 티맵모빌리티 등 10개사입니다.시와 한국자동차연구원, 참여 기업들은 앞으로 기술개발 공동 대응과 산업 육성 상호지원, 청라 핵심 거점 조성 등에 힘을 모으기로 했습니다.시는 청라로봇랜드, IHP 도시첨단산업단지, 청라 투자유치 6블록을 중심으로 '인공지능(AI) 커넥티드 모빌리티 사이언스파크'를 조성해 관련 기업·대학·연구기관을 집적화할 계획입니다.시는 산업통상부와 'AI 커넥티드카 기술개발 혁신사업'도 추진해 차세대 차량통신·AI 기반 서비스 플랫폼 등 핵심 기술을 확보할 예정입니다.커넥티드카는 첨단 정보통신기술(ICT)이 적용돼 양방향 무선통신이 가능한 미래형 자동차입니다.(사진=연합뉴스)