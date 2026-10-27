[날씨] 전국 한파주의보…올가을 중 '가장 쌀쌀'

따뜻한 겨울 외투 챙겨주셔야겠습니다.



북쪽에서 찬 공기가 남하하며 밤부터 기온이 급격히 낮아지겠는데요.



내일(28일) 서울 아침 기온 2도, 대관령 영하 4도, 봉화 영하 3도 등 오늘 아침보다 기온이 10도 이상 떨어지는 곳이 많아 서울을 제외한 전국 대부분 내륙 지역에 한파주의보가 내려졌습니다.



올가을 들어 가장 춥겠습니다.



바람까지 강하게 불며 체감 기온을 더 끌어내리겠는데요.



내일 아침까지 전국 대부분 지역 순간 최대풍속 초속 15m에서 산지를 중심으로는 초속 20m 이상의 돌풍이 불겠습니다.



시설물 점검도 잘해주셔야겠습니다.



내일 전국 하늘 맑게 드러나겠고요, 내륙 곳곳으로 서리가 내리거나 물이 어는 곳이 많겠습니다.



자세한 내일 아침 기온 보시면 춘천 영하 2도, 태백 영하 3도, 대전과 대구 1도까지 떨어지는 등 11월 하순만큼 기온이 낮겠고 낮 기온은 서울과 춘천, 대전 13도에 머물면서 종일 쌀쌀하겠습니다.



주 후반에는 서쪽 지역에 비 소식이 조금 들어 있고요, 금요일을 제외하고는 평년보다 추운 날씨가 계속될 전망입니다.



(임은진 기상캐스터)



(SBS 디지털뉴스부)