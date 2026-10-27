[주영진 뉴스브리핑]
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■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 성한용 한겨레 선임기자, 허민 문화일보 전임기자
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● "비정상의 정상화"
성한용 / 한겨레 선임기자
"민주당, 쇄신 기회 잃어버리는 게 더 큰 문제"
"이 대통령, 국민과 생각 다르면 물러서야"
허민 / 문화일보 전임기자
"민주당 지지율 하락, 검찰 해체 후폭풍인 듯"
"이 대통령, 장관들 허접이로 만드는 것 같아 우려"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
[성민종합정치] 이 대통령 "비정상의 정상화" 국무회의 언급, 왜?
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