[성민종합정치] 몸 푸는 오세훈…보수 야권 지형, 새 국면 맞나?

[주영진 뉴스브리핑]



인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.



■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)

■ 진행 : 주영진 앵커

■ 대담 : 성한용 한겨레 선임기자, 허민 문화일보 전임기자

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● 몸 푸는 오세훈…새 국면?



성한용 / 한겨레 선임기자

"장동혁, 오세훈 귀환으로 보수 파이 커진 것"

"오세훈, 정치 일정으로 보면 행보 긍정적"



허민 / 문화일보 전임기자

"오세훈, 장동혁 체제의 막강한 경쟁자"

"장동혁 지도부 흔들 수 있는 상황 지나가"



● 오세훈의 '식사정치'



성한용 / 한겨레 선임기자

"보수 내부 권력 지형, 오세훈으로 향해"

"한동훈, 보수 세력 안에 경쟁자 있어야 성장해"

"오세훈, 호감도 압도적‥비호감도 가장 낮아"

"이준석, 오세훈 정치적 필요로 가까이 있는 듯"



허민 / 문화일보 전임기자

"윤상현, 오세훈 등에 업고 당권 도전 하려는 듯"

"오세훈 중심 '보수 통합·외연 확장' 어려워"

"오세훈-한동훈 연대설? 상호 신뢰 있을지 의문"



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