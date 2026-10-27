커리 '야투율 100％'로 24점…NBA 골든스테이트, 개막 첫 승

▲ 스테픈 커리

NBA '슈퍼스타' 스테픈 커리가 야투율 100％로 24점을 기록한 미국프로농구(NBA) 골든스테이트 워리어스가 덴버 너기츠를 완파하고 뒤늦은 시즌 첫 승을 신고했습니다.골든스테이트는 오늘(27일) 미국 콜로라도주 덴버에서 열린 NBA 정규리그 원정 경기에서 덴버를 134대 114로 제압했습니다.개막 후 3연패에 빠져 있던 골든스테이트는 이날 승리로 2007-2008시즌 이후 처음으로 개막 4연패 수렁에 빠질 위기에서 벗어났습니다.직전 피닉스전에서 휴식을 취하고 돌아온 커리는 60-56으로 맞이한 후반에만 21점을 몰아치며 맹활약했습니다.3점 슛 3방과 자유투 5개를 엮어 총 24점을 기록한 그는 이날 시도한 야투 8개를 모두 적중시키는 절정의 슛 감각을 뽐냈습니다.올 시즌 드래프트 1라운드 전체 11순위로 지명된 '루키' 약셀 렌데보그의 활약도 빛났습니다.경기 전까지 평균 18.7점 8.3리바운드를 기록 중이던 렌데보그는 이날 31점 12리바운드로 펄펄 날며 팀을 이끌었습니다.골든스테이트는 이날 3점 슛 22개를 50%의 성공률(44개 시도)로 꽂아 넣는 등 팀 야투 성공률 54.1%의 고감도 슛 감각을 뽐냈고, 리바운드 싸움에서도 50-36으로 덴버를 압도했습니다.반면 덴버는 안방에서 무기력한 패배를 안았습니다.니콜라 요키치가 19점 7리바운드 11어시스트로 분전하고 더마 더로전이 21점을 보탰으나, 후반에만 74점을 내주며 수비가 완전히 무너졌습니다.요키치는 21점 차로 크게 뒤진 4쿼터 종료 3분 33초 전 벤치로 물러났습니다.설상가상으로 4쿼터에는 7점에 그친 에런 고든이 더블 테크니컬 파울을 받고 퇴장당하며 스스로 무너졌습니다.덴버는 알파 디알로(손목), 캐머런 존슨(발목), 스펜서 존스(햄스트링), 줄리안 스트로더(무릎) 등 주요 선수들의 줄부상 결장 공백을 끝내 극복하지 못했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)