배우 안소요, 미스터리 간호사 변신…'라이어' 합류로 열일 행보

배우 안소요가 MBC 새 금토드라마 '라이어'에 합류하며 열일 행보를 이어간다.



27일 소속사 킹콩 by 스타쉽 측은 "안소요가 MBC 새 금토드라마 '라이어'에 출연한다. 새로운 모습으로 찾아올 안소요에게 많은 기대 부탁드린다"라고 전했다.



'라이어'는 하나의 기억을 두고 정반대의 주장을 펼치는 두 남녀가 진실을 향해 치열하게 충돌하는 이야기를 그린 고밀도 심리 스릴러 드라마다.



극 중 안소요는 심장외과 전문의 민준호(유연석 분)가 근무하는 상천대학교병원의 간호사 '한보영' 역으로 출연한다. 한보영은 감춰진 사연을 지닌 인물로, 극 전체에 미스터리한 기류를 더하며 시청자들의 궁금증을 자극할 예정이다.



안소요는 매 작품 섬세한 캐릭터 표현력으로 인상적인 활약을 보여왔다. tvN '내일도 출근!'에서는 차분하면서도 현실감 넘치는 생활 연기를 선보였고, 최근 종영한 JTBC '날아올라라 나비'에서는 부드러운 미소와 따뜻한 분위기로 극의 완성도를 높였다.



매력적인 음색과 남다른 연기 톤을 자랑하는 안소요가 이번 '라이어'를 통해 선보일 또 다른 연기 변신에 귀추가 주목된다.



[사진=킹콩by스타쉽]



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)