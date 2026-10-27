"물 차오른다" 다급한 신고…짧은 단서로 70대 구한 경찰

▲ 저수지에 빠진 트럭 위에서 운전자 상태 살피는 경찰

경찰이 짧은 위치 단서를 놓치지 않고 수색에 나서 저수지에 빠진 트럭에서 70대 운전자를 구조했습니다.오늘(27일) 강원경찰청에 따르면 지난달 13일 오전 9시쯤 철원군 철원읍 대마리에서 "사람 살려달라, 차 채로 물에 빠졌다. 물이 차오른다"는 112 신고가 들어왔습니다.70대 운전자 A씨는 위치를 제대로 설명하지 못한 채 "백마고지 방면"이라고만 말해 신고를 받은 철원경찰서 경찰관들은 이를 단서로만 신고 위치를 유추해야 했습니다.경찰관들은 순찰차 3대로 출동해 대마리 일대를 면밀히 수색한 끝에 도로 옆 저수지에 운전석이 잠긴 채 옆으로 넘어진 포터 트럭을 발견했습니다.윤진원 순경은 순찰차에 있던 비상용 망치로 조수석 창문을 깬 뒤 구명조끼를 입고 차 안으로 들어가 A씨 상태를 살폈습니다.A씨는 미세하게 떨고 있었지만 크게 다친 상황은 아니었고, 이어 현장에 도착한 119 구조대가 트럭 안에 있던 A씨를 무사히 구조했습니다.윤 순경은 "현장에 도착했을 당시 아무 소리가 들리지 않아 큰 피해가 난 줄 알았는데 창문을 깬 뒤 운전자가 크게 다치지 않아 안도가 됐다"며 "앞으로도 도움이 필요한 곳에 신속히 달려가겠다"고 말했습니다.(사진=강원경찰청 제공, 연합뉴스)