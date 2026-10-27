민선 9기 경기도정 슬로건 '미래가 있다, 경기가 잇다'

▲ 경기도정 새 슬로건 '미래가 있다, 경기가 잇다'

경기도는 민선 9기 도정 슬로건으로 '미래가 있다, 경기가 잇다'를 확정했다고 27일 밝혔습니다.새 슬로건 '미래가 있다, 경기가 잇다'는 대한민국 산업의 중심이자 1천420만 경기도민의 미래가 있는 경기도를 만들고 이를 통해 대한민국의 더 밝은 미래를 이어가겠다는 의지를 담았습니다.슬로건의 시그니처 디자인은 민선 9기 도정 가치인 '공정, 혁신, 포용'을 시각적으로 표현했습니다.사각형은 치우치지 않는 공정을, 우상향하는 화살표 형태의 삼각형은 뻗어가는 혁신을, 원은 모두를 품는 포용을 상징합니다.이원구 경기도 홍보기획관은 "슬로건 개발에 별도의 예산을 투입하지 않고 기존 슬로건이 적용된 시설물도 불필요한 교체를 최소화하는 등 어려운 재정 여건을 고려해 예산 절감 기조를 지킬 것"이라며 "도민께서 민선 9기 도정 가치를 체감할 수 있도록 도정 슬로건을 다양한 분야에서 적극 활용하겠다"고 말했습니다.(사진=경기도 제공, 연합뉴스)