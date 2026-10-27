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조직개편 반발…추미애 "도민 의견 검토·필요하면 재입법예고"

최호원 기자
작성 2026.10.27 14:48 조회수
조직개편 반발…추미애 "도민 의견 검토·필요하면 재입법예고"
▲ 추미애 경기도지사가 지난 23일 경기도 수원시 경기도청 집무실에서 연합뉴스와 인터뷰하고 있다.

추미애 경기도지사는 27일 도청 직원들의 반발이 나온 민선 9기 첫 조직개편안과 관련해 도민 목소리를 경청하고 필요하면 재입법예고를 진행할 것을 지시했습니다.

홍은광 경기도 대변인은 서면 브리핑을 통해 "추 지사가 조직개편안에 대해 입법예고 기간(21~26일) 제기된 의견을 충실히 검토할 것을 주문했다"며 이같이 전했습니다.

추 지사는 특히 사회연대경제 추진 체계와 동물복지 관련 정책기획 기능을 강화하고 필요할 경우 재입법예고 등 추가적인 행정절차도 진행할 것을 지시했습니다.

앞서 경기도는 현행 '30개 실국 5담당관 151과'를 '25개 실국 5담당관 141과'로 줄이는 내용의 조직개편안을 입법예고했습니다.

이 과정에서 경기도사회적기업협의회 등 사회연대경제 관련 단체들이 사회혁신경제국의 폐지 철회를 요구했고, 동물보호시민단체들은 축산동물복지국과 농수산생명과학국의 통합을 반대했습니다.

또 노동단체들은 이민사회국 폐지와 노동국 축소를 재고하라며 기자회견을 열기도 했습니다.

전국공무원노동조합 경기도청지부의 도청 직원 대상 설문조사에서는 응답자의 90.5%가 승진 적체와 인사상 불이익, 남·북부 근무지 이전에 따른 출퇴근 및 가정생활 부담 등을 이유로 조직개편안에 반대했습니다.

또 응답자의 90.8%는 조직개편의 논리와 근거가 부족하다고 평가했습니다.

직원 의견 수렴이 부족했다는 응답은 95.5%였습니다.

홍 대변인은 "여러 단체 및 언론을 통해 제기된 의견을 종합적으로 검토하고 도의회와 협의해 11월 중으로 조직개편안을 도의회에 제출할 예정"이라고 말했습니다.

(사진=연합뉴스)
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