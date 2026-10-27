KBO 이사회, 허구연 총재 단독 후보 추천…허구연 총재 3연임 눈앞

▲ 허구연 KBO 총재

허구연 한국야구위원회 KBO 총재가 사실상 3연임에 성공했습니다.KBO는 27일 열린 2026년 제 4차 이사회에서 허구연 현 총재를 제26대 총재 후보로 추천하기로 의결했다고 밝혔습니다.KBO는 "이사회는 허 총재를 단독 후보로 심의했으며, 재적이사 4분의 3 이상의 동의를 얻어 차기 총재 후보로 총회에 추천하기로 했다"고 전했습니다.이어 "KBO 총회는 이사회에서 추천된 허구연 후보의 선임 안건을 심의할 예정"이라며 "KBO 정관 제10조에 따라 재적회원 4분의 3 이상이 찬성하면 허 후보는 제 26대 총재로 선출돼 2027년부터 3년간 임기를 수행한다"고 설명했습니다.선수 출신인 허구연 총재는 청보 핀토스 감독, 롯데 자이언츠 코치 등을 거쳐 야구 해설위원으로 활동했고 2022년 3월 야구인 출신으로는 처음으로 KBO 수장에 올랐습니다.2023년 11월엔 총회에서 만장일치로 재선출돼 연임에 성공했습니다.허 총재가 제26대 총재로 선출되면 제 12~15대 박용오 전 총재, 제 19~21대 구본능 전 총재에 이어 역대 세 번째로 3연임에 성공한 KBO 총재가 됩니다.KBO의 의사결정기구는 각 구단 단장들의 모임인 단장 회의와 대표이사들로 구성된 이사회, 구단주들이 참여하는 총회로 이뤄집니다.KBO총회는 최고 의결기구이며, 이사회에서 처리한 안건을 최종 결정합니다.(사진=연합뉴스)