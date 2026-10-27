"이기는 건 너무 좋은데…" '유럽 2연전 우승' 안세영이 털어놓은 뜻밖의 고민

오늘(27일), 덴마크 오픈과 프랑스 오픈 유럽 2연전을 마친 안세영이 인천국제공항을 통해 귀국했습니다. 안세영은 두 대회에서 연속 우승하며 시즌 10승과 50연승을 달성했습니다.



하지만 대회 기간 몸 상태는 좋지 않았습니다. 덴마크 오픈 결승에서는 미끄러운 코트를 닦아 달라는 요청이 받아들여지지 않자 직접 대걸레를 들게 된 당시 상황을 전했고, 프랑스 오픈에서는 무릎 통증으로 두꺼운 테이핑과 약을 병행하며 경기를 치렀다고 밝혔습니다.



그럼에도 프랑스 오픈 3연패를 달성한 안세영은 우승 뒤 선보인 왕관 세리머니의 의미도 설명했습니다. 다음 주 개막하는 코리아오픈 출전 여부에 대해서는 쉼 없이 대회를 치른 만큼 재정비가 필요하다며, 몸 상태를 확인한 뒤 결정하겠다고 밝혔습니다.



(취재 : 전영민, 구성·편집 : 주현, 영상취재 : 유동혁, 제작 : 스포츠취재부)