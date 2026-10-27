'닥터X' 계수정 맞아? 김지원, 피아노 치고 춤 추고…2년 만의 팬미팅 성료

배우 김지원이 2년 만에 개최한 단독 팬미팅을 성황리에 마치며 팬들에게 잊지 못할 추억을 선물했다.



김지원은 지난 24일과 25일 양일간 성신여대 운정그린캠퍼스 대강당에서 2026 팬미팅 'WONEDERLAND'(원더랜드)를 개최하고 팬들과 특별한 시간을 가졌다.



이날 김지원은 백예린의 '그럴때마다'를 감미로운 피아노 연주와 함께 라이브로 열창하며 팬미팅의 포문을 열었다. 무대 위 피아노를 치는 김지원의 모습을 기다려온 팬들에게 진한 감동을 선사했다.



다채로운 코너도 현장 열기를 뜨겁게 달궜다. 김지원은 '원더 빙고' 코너를 통해 댄스 및 명대사 챌린지를 완벽히 소화해 냈으며, '원데이 클래스'를 통해 비즈 팔찌와 행운 거북이 손거울을 직접 만들어 선물하는 등 남다른 팬 사랑을 입증했다.



특히 2부 오프닝에서는 지난 팬미팅의 '우리 집' 무대에 이어 소녀시대의 '소원을 말해봐' 퍼포먼스를 재현해 뜨거운 환호를 받았다. 이어 공연 막바지에는 싸이의 '연예인' 무대로 전 객석의 떼창을 이끌어냈으며, 팬 한 명 한 명과 눈을 맞추는 '하이바이' 이벤트로 마지막까지 깊은 여운을 더했다.



김지원은 "원데이(팬덤명)를 웃게 해주고 싶은 마음에 열심히 준비했는데 즐거우셨으면 좋겠다. 저도 너무 행복한 시간이었고, 항상 응원해 주셔서 감사하다"라고 진심 어린 소감을 전했다.



서울 팬미팅을 마친 김지원은 마카오, 타이베이, 요코하마, 오사카, 홍콩, 방콕 등 아시아 팬미팅 투어를 이어갈 예정이다.



한편 김지원은 현재 SBS 금토드라마 '닥터X : 하얀 마피아의 시대'에서 '계수정' 역으로 출연 중이다.



[사진제공=하이지음스튜디오]



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)