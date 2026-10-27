월급 300만 원 넘는 근로자가 절반…500만 원 이상 비중도 최대

▲ 한 사무실에서 직원이 업무를 보고 있는 모습

올해 상반기 전체 임금근로자 가운데 월평균 임금이 300만 원을 넘는 근로자가 절반 이상을 차지했습니다.임금·물가 상승과 상여금 효과로 500만 원 이상 근로자 비중도 역대 최대치였습니다.취업자 수는 고령화로 인한 복지 수요로 비거주 복지시설, 병원, 의원 등에서 증가했습니다.국가데이터처가 오늘(27일) 발표한 '2026년 상반기 지역별 고용 조사 : 취업자의 산업 및 직업별 특성'에 따르면 올해 4월 기준 전체 취업자 중 임금근로자는 2천237만 3천 명으로 집계됐습니다.이들 가운데 월평균 임금이 300만 원을 넘는 임금 근로자가 처음으로 50% 이상을 차지했습니다.300만∼400만 원 미만이 22.8%, 400만∼500만 원 미만이 11.5%, 500만 원 이상이 17.6%로 이를 합쳐 51.9%를 차지했습니다.특히 500만 원 이상 근로자 비중은 작년보다 1.2%포인트(p) 증가하며 2013년 관련 통계 작성 이래 상반기 기준 가장 높았습니다.300만∼400만 원 미만, 400만∼500만 원 미만 비중도 각각 0.4%p, 0.3%p 상승했습니다.월평균 임금은 최근 3개월간 주된 일에서 받은 각종 상여금 및 현물을 포함한 총 수령액을 뜻합니다.올해 상반기 반도체를 주축으로 한 상여금 지급 등이 고임금 비중 확대에 영향을 미친 것으로 보입니다.500만 원 이상 비중은 금융·보험업(40.5%), 전문·과학 및 기술 서비스업(37.5%), 정보통신업(35.8%) 등에서 높습니다.제조업은 작년 상반기 22.9%에서 올해 상반기 25.4%로 확대됐습니다.반면 보건·사회복지 서비스업은 5.8%에 그칩니다.취업자 수 증가는 보건·사회복지 서비스업이 이끌고 있습니다.종합복지관·방문복지 등이 포함되는 비거주 복지시설 운영업 취업자는 184만 3천 명으로, 작년 동기보다 15만 5천 명 증가했습니다.전체 취업자 가운데 차지하는 비중은 6.4%로, 처음 6%대를 넘었습니다.보건의료·복지 수요 증가로 병원 취업자도 6만 4천 명, 의원도 2만 6천 명 늘었습니다.부동산 관련 서비스업에서도 2만 9천 명 증가했습니다.반면 작물재배업에서 8만 2천 명, 건축 기술·엔지니어링 및 관련 기술서비스업에서 6만 2천 명, 종합소매업에서 3만 1천 명 줄었습니다.15∼29세 청년층 취업자는 병원·고등교육기관(각 9천 명)에서 많이 늘고, 종합소매업(-1만 8천 명)에서 줄었습니다.30∼49세도 병원에서 3만 8천 명 늘었습니다.건축 기술·엔지니어링 및 관련 기술서비스업에서는 3만 4천 명 감소했습니다.50세 이상은 비거주 복지시설 운영업에서 14만 1천 명 늘었습니다.주로 여성 취업자가 많았던 비거주 복지시설 운영업에서 남성 취업자가 6만 6천 명 증가한 점도 주목됩니다.(사진=연합뉴스)