[뉴스브리핑] 오늘의 주요뉴스…대통령 "비정상의 정상화" 발언 배경은?

1. 주영진의 뉴스브리핑 시청자 여러분 혹시 엔트로픽이라는 회사 이름 들어보셨습니까? 생성형 AI '클로드'를 만든 회사입니다. 미국 기업 엔트로픽이 나스닥 상장 절차에 들어갔다는 소식이 오늘(27일)의 주요 뉴스 첫 소식입니다. 엔트로픽은 현지시간으로 26일 미국 증권거래위원회에 기업 공개를 위한 증권신고서를 제출했습니다. AI 모델 개발 기업으로 상장 절차에 들어간 건 챗GPT의 오픈 AI보다 엔트로픽이 한 발 앞선 겁니다. 증권신고서에는 공모 주식 숫자와 희망 공모 그 범위가 구체적으로 제시되지는 않았지만, 현지 언론들은 엔트로픽의 기업 가치가 최대 2조 달러, 우리 돈 2천700조 원에 이를 수 있다고 전망했습니다.



2. 이 엔트로픽의 상장 절차 추진 소식에 투자 심리가 살아나면서 오늘 우리 증시도 강하게 반응했습니다. 코스피 지수는 오전 장중 4%대 급반등 하면서 매수 사이드카가 오랜만에 발동되기도 했습니다. 엔트로픽이 반도체 수요를 받쳐줄 것이라는 기대감에 삼성전자와 SK하이닉스는 5% 전후로 상승세를 타고 있습니다. 들쑥날쑥하긴 해도 올해 전체적으로 이어진 반도체 발 훈풍과 설비투자 증가세에 힘입어서 한국은행은 이번 3분기 실질 국내 총생산 GDP 성장률이 1%로 집계됐다고 밝혔습니다. 지난 8월의 전망치 0.3%를 3배 이상 웃도는 수치입니다.



3. 지난 2024년 채상병 순직 사건의 책임자로 지목돼서 재판에 넘겨졌던 임성근 전 해병대 1사단장 징역 3년형 확정받았습니다. 대법원은 오늘 오전 열린 상고심에서 임 전사단장이 징역 3년을 선고한 원심 판결을 최종적으로 확정했습니다. 지난 8월 2심 재판부는 부대원들의 안전을 책임지는 최상급 지휘관이었던 임 전 사단장이 업무상 주의 의무를 소홀히 했다고 강하게 질타했었습니다. 최 상병의 유족은 오늘 선고 뒤 사법부의 최종 판단과 형량이 국민과 유가족의 눈높이에 턱없이 미치지 못해서 깊은 유감과 원통을 금할 수 없다고 밝혔습니다.



4. 유튜브 보시다 보면 이런 광고, 또 SNS에서도 이런 광고 쉽게 볼 수 있는데요. 건강식품이나 화장품 광고 가운데 AI를 활용한 가짜 영상 수백 건 있는 것으로 확인됐습니다. 한국소비자원은 지난해 10월부터 올해 6월까지 9개월 동안 유튜브 광고를 분석했더니 AI를 활용한 부정 광고 420건 적발해 차단했다고 밝혔습니다. 내용을 보면 성인용 키 크는 약을 먹고 6cm가 자랐다며 AI 합성 영상을 보여주거나, AI로 가짜 의사를 생성한 뒤에 김희와 검버섯을 완벽하게 없애주는 화장품이 있다는 광고도 포함돼 있습니다. 한국소비자원은 SNS 광고에 나오는 신체 변화 후기나 전문가 추천은 AI로 조작됐을 수 있다며 현혹되지 않도록 주의를 기울여 달라고 당부했습니다.