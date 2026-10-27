뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

김민석 "북 도발 단호히 대응…최소한의 대화 통로는 열어둬야"

김관진 기자
작성 2026.10.27 13:17 수정 2026.10.27 13:50 조회수
김민석 "북 도발 단호히 대응…최소한의 대화 통로는 열어둬야"
▲ 더불어민주당 김민석 대표가 27일 국회에서 열린 민주당 한반도평화경제특별위원회 출범식 및 임명장 수여식에서 인사말을 하고 있다.

김민석 민주당 대표는 최근의 대북 관계와 관련해 "군사 도발에는 단호하고 원칙 있게 대응하는 동시에 우발적 충돌을 막고 긴장을 완화할 수 있는 최소한의 대화 통로는 열어둬야 한다"고 말했습니다.

김 대표는 오늘(27일) 국회에서 열린 한반도평화경제특별위원회 출범식 및 임명장 수여식에서 "정부가 군사분계선을 확인하면서도 우발적 충돌 방지를 위한 군사당국회의를 (북에) 제안한 것도 이런 취지"라며 이같이 밝혔습니다.

김 대표는 "최근 상당히 큰 틀의 변화가 있다"면서 "북한이 남북관계를 적대적 두 국가로 규정하고 중국, 러시아와 관계를 넓혀가고 있다"고 평가했습니다.

이어 "북미정상회담 가능성도 열려 있어 일각에선 북한의 경제적·외교적 입지, 전술적 운용 가능성이 어느 때보다 넓어져 있다고 평가하기도 한다"고 강조했습니다.

김 대표는 "이런 상황에서 평화, 경제의 두 가지를 살려 나가는 지혜가 필요하다"며 "남북관계의 위기 가능성을 낮춰 경제의 불확실성을 줄이고, 최근 호조를 보이는 성장 기반을 안정화하는 게 정부의 최대 과제"라고 강조했습니다.

(사진=연합뉴스)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
김관진 기자 사진
김관진 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김용태
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지