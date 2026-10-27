김민석 "북 도발 단호히 대응…최소한의 대화 통로는 열어둬야"

▲ 더불어민주당 김민석 대표가 27일 국회에서 열린 민주당 한반도평화경제특별위원회 출범식 및 임명장 수여식에서 인사말을 하고 있다.

김민석 민주당 대표는 최근의 대북 관계와 관련해 "군사 도발에는 단호하고 원칙 있게 대응하는 동시에 우발적 충돌을 막고 긴장을 완화할 수 있는 최소한의 대화 통로는 열어둬야 한다"고 말했습니다.김 대표는 오늘(27일) 국회에서 열린 한반도평화경제특별위원회 출범식 및 임명장 수여식에서 "정부가 군사분계선을 확인하면서도 우발적 충돌 방지를 위한 군사당국회의를 (북에) 제안한 것도 이런 취지"라며 이같이 밝혔습니다.김 대표는 "최근 상당히 큰 틀의 변화가 있다"면서 "북한이 남북관계를 적대적 두 국가로 규정하고 중국, 러시아와 관계를 넓혀가고 있다"고 평가했습니다.이어 "북미정상회담 가능성도 열려 있어 일각에선 북한의 경제적·외교적 입지, 전술적 운용 가능성이 어느 때보다 넓어져 있다고 평가하기도 한다"고 강조했습니다.김 대표는 "이런 상황에서 평화, 경제의 두 가지를 살려 나가는 지혜가 필요하다"며 "남북관계의 위기 가능성을 낮춰 경제의 불확실성을 줄이고, 최근 호조를 보이는 성장 기반을 안정화하는 게 정부의 최대 과제"라고 강조했습니다.(사진=연합뉴스)