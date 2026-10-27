뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

"묵묵한 헌신에 감사를…" 행안부 '민원봉사대상' 30주년

홍승연 기자
작성 2026.10.27 12:47 조회수
"묵묵한 헌신에 감사를…" 행안부 '민원봉사대상' 30주년
▲ 김민재 행정안전부 차관이 27일 세종시 정부세종컨벤션센터에서 열린 민원봉사대상 30주년 기념행사에 참석해, 역대 수상자 및 민원 공무원들과 기념촬영하고 있다.

행정안전부가 오늘(27일) 정부세종컨벤션센터에서 '민원봉사대상' 30주년 기념 특별 행사를 개최했습니다.

1997년 시작된 '민원봉사대상'은 행정안전부와 SBS가 공동 주최하는 시상식으로, 묵묵히 민원을 해결하거나 행정 시책 개선에 기여한 지방공무원과 농협 직원 등 지금까지 총 430명에게 수여됐습니다.

이번 행사에는 행정안전부 차관과 SBS 사업국장, 농협상호금융 대표이사를 비롯해 제1회 수상자인 박승순 씨 등 역대 수상자 50여 명과 시·도 관계자 등 100여 명이 참석했습니다.

1부 행사에서는 지난 30년간의 기록과 봉사 현장을 담은 영상이 상영됐으며 2부에서는 가수 '션'의 특별 강연이 열렸습니다.

김민재 행안부 차관은 "민원 공무원들이 자긍심을 갖고 국민에게 최상의 서비스를 제공할 수 있도록 지속적인 지원을 아끼지 않겠다"고 말했습니다.

(사진=연합뉴스)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SBS 기자들의 생생한 특종이야기를 들려드립니다, 애프터 8 뉴스
홍승연 기자 사진
홍승연 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김용태
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지