정청래 "비자 발급 문제, 미 행정당국에 굉장히 유감"

▲ 27일 국회 외교통일위원회에서 열린 외교부, 통일부 등에 대한 종합감사에서 더불어민주당 정청래 의원이 미국 비자를 발급받지 못해 미주반 국정감사에 합류하지 못한 것과 관련해 신상 발언하고 있다.

국회 외교통일위원회 소속 민주당 정청래 의원은 오늘(27일) 미국 비자를 발급받지 못해 미주반 국정감사에 합류하지 못한 것에 대해 "미국 행정당국이 굉장히 유감스럽다"고 말했습니다.정 의원은 이날 국회에서 열린 외통위 종합 국정감사에서 신상발언을 신청해 이같이 밝혔습니다.그는 "미국에서 활동도 정상적으로 (하고) 한미우호증진을 위해 많이 했는데 이번에 미국 비자가 불허면 불허, 허가면 허가도 아니고 그냥 '리뷰' 중이라는 것"이라며 "자칫 잘못하면 국정감사 자체를 못 할 것 같아서 반을 옮겼다"고 말했습니다.이어 야당을 향해 "미국 행정당국의 이런 업무 처리 방식에 대해 우리가 비판하고 항의해야 하는데, 이것이 마치 한미동맹이 깨졌다는 식으로 국익을 마치 손상시키는 듯한 논란으로 이어진 것에 대해 저는 상당히 유감스럽다"고 언급했습니다.나아가 "이런 부분은 여야를 초월해 초당적으로 미국에 항의할 내용이지, 우리 정부를 공격할 내용이 아니다"라면서 "제 미국 비자 문제가 자칫 한미동맹에 또 해를 끼치는 일도 아니었으면 좋겠다"고 했습니다.앞서 정 의원은 이번 국정감사에서 외통위 미주반에 편성돼 미국 비자를 신청했지만, 미국이 비자 발급을 보류하면서 구주반으로 긴급 변경해 유럽 국감에 참여했습니다.정 의원은 1989년 미국 대사관저 점거 농성 사건을 주도해 국가보안법 위반 혐의로 수감된 이력과 관련해서도 "(도널드 그레그 당시 주한미국대사가) 저한테 '대학생들이 애국심이었다, 그 심정으로 의정 활동도 잘하라'고 격려도 받고 그래서 풀고 화해도 하고 다 했다"고 설명했습니다.이에 외통위 여당 간사인 민주당 홍기원 의원은 "집권여당 대표까지 하신 분에 대한 미국 비자를 미국 정부에서 우리가 필요로 하는 시기까지 발급 안 했으면 우리 외통위 위원만이라도 최소한 미국의 이런 태도에 대해 비판하는 모양새를 취해야 한다"고 말했습니다.홍 의원은 "이게 마치 우리 정부가 뭔가 잘못해서, 그래서 한미 관계에 문제가 있어서 비자를 우리가 못 받은 것이라는 식으로 자학하는 듯한 모습을 보이는 것에 대해서 매우 유감"이라고 언급했습니다.그러자 외통위 야당 간사인 국민의힘 김대식 의원은 "그래서 우리가 지금 한미관계가 돈독하냐고 묻고 있는 것"이라며 "대한민국 국회의원이 국정감사를 가는 입장에서 비자가 거부됐다거나 보류됐다는 건 있을 수 없는 일"이라고 받아쳤습니다.김 의원은 또 "외교부도 책임이 있다. 의원 외교를 적극 뒷받침해 주는 것이 외교부의 역할 아니겠는가. 응분의 책임이 있다"고 했습니다.(사진=연합뉴스)