뮤지컬 '시카고'에 'KOREAN' 대사? 아이비의 브로드웨이 기록 ㅣ커튼콜 335ㅣ 배우 아이비



올여름, 아이비가 한국인 배우로는 처음으로 뉴욕 브로드웨이 '시카고' 무대에 록시 하트로 데뷔했습니다. 스스로 영어도 못하고 나이도 많고 스타도 아니라고 했지만, 아이비는 1년 반 동안 브로드웨이 무대에 서기 위해 상상을 초월하는 노력을 쏟아부었고, 유서 깊은 브로드웨이 극장 벽에 자신의 이름을 새기고 '금의환향'했습니다.



이번 주 커튼콜에서는 브로드웨이에서 돌아온 아이비를 만나봅니다. '시카고' 영어 대본을 들고 팠던 영어 공부 비결, 한국과 너무나 달랐던 브로드웨이 연습 시스템과 관객 문화, '시카고'에 ‘Korean’ 대사가 들어간 사연, 한 무대에 섰던 브로드웨이 동료들 이야기, 그리고 12월 다시 한국 무대에서 록시로 돌아오는 각오까지, 아이비의 진솔한 이야기 놓치지 마세요.



�� We Both Reached for the Gun

�� Funny Honey + Roxie

�� Nowadays + Hot Honey Rag + 피날레

브로드웨이 '시카고' 공연 영상 제공 신시컴퍼니



(진행 : 김수현 SBS 문화전문기자, 이병희 아나운서ㅣ출연 : 배우 아이비 ㅣ 녹음·녹화 : 유규연 ㅣ편집 : 정용희 )



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