[날씨] 수요일 아침 2도까지 '뚝'…초겨울 추위 온다

이제 옷장에 넣어두셨던 도톰한 겨울 외투를 다시 꺼내주셔야겠습니다.



오늘(27일) 서울의 낮 최고 기온 16도로 평년 수준을 밑돌겠고요.



내일 아침은 2도까지 뚝 떨어지면서 올가을 들어 가장 춥겠습니다.



따라서 오후 9시부터는 서울을 제외한 전국 대부분 지역에 한파특보가 발효되겠습니다.



급격한 기온 변화에 건강 관리 잘해 주셔야겠습니다.



충청 이남 서해안을 따라서는 강풍 특보가 내려져 있습니다.



오늘 이들 지역을 중심으로는 순간적으로 초속 20m 이상의 강풍이 불어들 때 있어서 시설물 관리 잘해주셔야겠습니다.



또 해상을 중심으로는 물결이 높게 일겠습니다.



오늘 전국 하늘 맑게 드러나겠고요.



제주 지역은 구름이 많이 낀 가운데 낮까지 약한 빗방울이 떨어질 때 있겠습니다.



지역별 낮 기온 자세히 한번 살펴보겠습니다.



대전의 낮 최고 기온 17도, 대구 18도에 머물겠습니다.



모레는 중부를 중심으로 비가 내릴 텐데요.



양이 많지는 않겠지만 돌풍과 천둥, 번개를 동반하며 요란하게 쏟아질 때 있겠습니다.



(안수진 기상캐스터)