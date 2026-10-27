여당 "비자 지연, 미국에 유감"…야당 "외교부 책임도"

<앵커>



오늘(27일) 국회에서는 외교부와 통일부를 상대로 한 종합 감사가 진행되고 있습니다. 비자발급 문제를 두고 여당은 미국을 상대로 유감을 표명하자, 보수야당은 "외교부에도 책임이 있다"고 맞받아쳤습니다.



김지욱 기자의 보도입니다.



<기자>



오늘 오전 국회 외교통일위원회 종합국정감사.



조현 외교부 장관과 정동영 통일부 장관 등이 참석한 가운데 여당에서 비자발급 문제를 꺼내 들었습니다.



이달 초 미국 국정감사를 앞두고 비자를 발급이 지연돼 행선지를 바꿨던 정청래 의원은 미국을 향해 유감을 표명했습니다.



[정청래/민주당 의원 : 저는 상당히 유감스럽습니다. 이런 부분은 여야를 초월해서 초당적으로 미국에 항의할 내용이지 우리 정부를 공격할 내용이 아니다.]



[홍기원/민주당 의원 : 집권여당 당대표 하신 하신 분에 대한 미국 비자를 미국 정부에서 우리가 필요로 하는 시기까지 발급 안 했으면 최소한 미국의 이런 태도에 대해서 비판하는 모양새를 취해야지….]



국민의힘은 한미관계의 균열이 생기면서 "있을 수 없는 일이 발생한 것"이라며 우리 정부의 책임도 있다고 반박했습니다.



[김대식/국민의힘 의원 : 그래서 우리가 지금 한미 관계가 돈독하느냐 이게 묻고 있는 겁니다. 그렇게 한 측면에서는 외교부도 책임이 있다고 생각해요.]



[정점식/국민의힘 의원 : 강경화 주미대사조차도 백악관과의 고위급 소통이 답답하다면서 사실상 불통을 시인했습니다.]



여야의 입장 차에 따라 한미동맹에 대한 관점도 달라진다며, 돈독한 한미관계가 필요하다는 주문도 나왔습니다.



[송석준/국회 외교통일위원장 : 서로 이견을 서로 좁히면서 한미 동맹의 근간에 문제가 없도록 우리 같이 노력했으면 좋겠습니다.]



오늘 국감에서는 북한의 비무장지대 지뢰 도발 사건에 대한 규탄 결의안을 두고서도 여야 간 공방이 벌어졌습니다.



국민의힘은 국회 의지를 보여주는 차원에서 결의안 채택을 주장한 반면, 여당은 사과와 책임자 처벌에는 동의하지만, 이미 국회 국방위에서 결의안이 채택됐다고 반박했습니다.



(영상 편집 : 위원양)