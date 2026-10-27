핸드볼 신인 드래프트 '일본 리그 출신' 송제우, 전체 1순위로 SK 지명

▲ 신인 드래프트 전체 1번으로 SK호크스에 지명된 송제우와 누노 알바레즈 감독

일본 핸드볼 리그 후쿠오카 골든 울브스에서 뛴 레프트윙 송제우가 SK호크스 유니폼을 입습니다.SK호크스는 27일 서울 강서구 메이필드 호텔에서 열린 2026-2027시즌 핸드볼 H리그 남자부 신인 드래프트에서 1라운드 1번으로 만 24번째 생일을 하루 앞둔 송제우의 이름을 불렀습니다.한국체대를 졸업한 송제우는 지난해 후쿠오카 골든 울브스에 입단했으며 2026 아이치·나고야 아시안게임 국가대표로 활약했습니다.2022 아시아청소년선수권대회 최우수선수 출신인 원광대 센터백과 레프트백 최지환이 2순위로 충남도청, 강원대 레프트백과 센터백 김동영이 두산에 각각 지명됐습니다.이번 시즌 신인 드래프트는 2025-2026시즌 정규리그 최종 순위에 따라 드래프트에 참여하지 않는 상무(6위)를 제외한 5개 팀이 확률 추첨 방식에 따라 SK호크스(2위)-충남도청(5위)-두산(4위)-인천도시공사(1위)-하남시청(3위) 순으로 1라운드 추첨 순위를 정했습니다.인천도시공사는 원광대 레프트백과 센터백 이호현을, 하남시청은 키 175㎝의 경희대 골키퍼 김현민을 호명했습니다.드래프트는 1라운드 후에는 6라운드까지 직전 라운드의 역순으로 진행됐습니다.강원대 센터백이자 레프트윙 임호가 5라운드에 인천도시공사에 지명되면서 드래프트가 마무리됐습니다.남자부 드래프트에는 19명이 참가를 신청해 13명이 실업팀과 계약해 취업률은 68％를 기록했습니다.1라운드 1∼3순위 지명 선수는 계약금 7천만 원, 4∼5순위 선수는 5천만 원을 각각 받습니다.2라운드 1∼3순위 지명 선수는 3천만 원, 4∼5순위 선수는 2천만 원에 각각 사인합니다.3라운드 1∼5순위 지명 선수는 계약금 1천만 원에 도장을 찍고, 4∼6라운드 지명 선수에겐 계약금이 없습니다.계약 기간은 최대 5년 이내에 조정할 수 있으며, 연봉은 세금 포함 2천700만 원 이상입니다.이는 우리나라 최저시급에 맞춘 액수입니다.(사진=한국핸드볼연맹 제공, 연합뉴스)