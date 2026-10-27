'클레이페이스', 북미 박스오피스 1위…슈퍼히어로 영화 차별화 통했다

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영화 '클레이페이스'가 개봉 첫 주말 북미 박스오피스 1위에 올랐다.박스오피스 모조(Box Office Mojo)에 따르면 '클레이페이스'는 지난 10월 23일(금)부터 25일(일)까지 북미에서 2,400만 달러의 오프닝 흥행 수익을 기록하며 박스오피스 1위에 등극했다. 여기에 북미 외 지역에서 약 1,900만 달러를 추가하며 전 세계 흥행 수익 4,300만 달러를 기록하며 남다른 흥행 저력을 과시했다.'클레이페이스'를 향한 해외 실관람객들의 압도적인 호평 역시 화제다. 로튼토마토에서 팝콘지수 94%를 기록하며 크리스토퍼 놀란 감독의 '다크 나이트', '배트맨 비긴즈'와 함께 DC 영화 역대 관객 점수 공동 1위에 이름을 올렸다. 이는 DC를 대표하는 명작들과 어깨를 나란히 한 기록으로, 기존 슈퍼히어로 영화와는 차별화된 바디 호러 스릴러 장르를 내세운 '클레이페이스'의 새로운 시도가 관객들의 마음을 사로잡았음을 보여준다.호평 열기는 국내 극장가에서도 이어지고 있다. 지난 21일 국내 개봉 이후 꾸준히 뜨거운 입소문을 모으고 있는 '클레이페이스'는 CGV 골든에그지수가 98%까지 상승하며 실관람객들의 높은 만족도를 증명하고 있다.'클레이페이스'는 할리우드 신예 스타에서 한순간에 모든 것을 잃은 한 남자가 최첨단 기술로 자신의 얼굴을 되찾지만, 인간의 형체마저 무너져 내리는 끔찍한 변이를 겪으며 처절한 복수에 나서는 바디 호러 스릴러로 지난 21일 국내에 개봉해 전국 극장에서 상영 중이다.(SBS연예뉴스 김지혜 기자)